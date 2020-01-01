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Польща вводить санітарний контроль на кордоні з Україною

Польща вводить санітарний контроль на кордоні з Україною
Польща у вівторок, 10 березня, ввела санітарний контроль на східному кордоні, зокрема, і з Україною, та в портах через поширення коронавірусу.

Про це повідомив представник міністерства внутрішніх справ і адміністрації країни Павел Шефернакер, повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.

Службовець додав, що на кордоні з країнами, які не належать до Шенгенської зони, такі процедури, як вимірювання температури, застосовуватимуться до всіх пасажирів.

"Насамперед Росія, Україна, Білорусь та Литва. Там, де ми знаходимося в Шенгені, тобто в Литві, там буде контроль, як на західному кордоні", – сказав заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації.

За його словами, на кордоні з Білоруссю, Україною та Росією обов'язковими будуть картки розташування та вимірювання температури, а процедури повинні охоплювати "всіх, хто перетинає кордон, включаючи легкові автомобілі".

"Сьогодні такі дії також розпочинаються на поромах, які дістаються до польських портів – Ґдиня, Ґданськ, Свіноустя", – вказав політик.

З понеділка розпочалися санітарні інспекції на кордоні з Німеччиною та Чехією, в пунктах, де щодня їздить найбільше автобусів.

Польща – одна з перших країн Європи, яка ухвалила таке рішення.

Станом на вчора, 9 березня, у Польщі вже підтвердили 16 випадків зараження коронавірусом.

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Теги: Польща, Україна, коронавірус
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