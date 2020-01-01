Де на Волині та у Луцьку не буде світла 11 березня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 11 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".1. 9:00-17:00c. Хмелівмедпунктвул. Центральна-частково1. ПЛ-0.4кВ від КТП-144 с Шклинь 9:00-16:00 с.Шклинь вул. Баївська2. ПЛ-0,4кВ від КТП-444 с.Диковини 9:00-16:00 Горохівський районний відділ освітиМервинська сільська радас.Диковини.3. ПЛ-10кВ Л-06-03 до ЗТП-495 м.Горохів. 9:00-16:00 ПАТ "Укртрансгаз"ФОП Ковальчук С.О.Горохівське ВУЖКГТзОВ "ВОГ РІТЕЙЛ"ФОП Коленда В.І.ФОП Найдюк О.Ю.ФОП Голдoванський С.А.ПП "ЕКО-ПЛАЗМА"ФОП Поліщук О.В.ФОП Охріменко Г.Я.ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філіяПАТ "Державний Ощадбанк"ФОП Ковальчук Л.Г.ФОП Янюк І.В.зОВ "Горохів-Сервіс-Авто" м. Горохів, 750-річчя Гороховам. Горохів, вул. Грушевськогом. Горохів, вул. Грушевськогом. Горохів, вул. Львівськам. Горохівм. Горохівм. Горохів, вул. Ватутінавул. Котляревського.1. Л-2,Л-3 від КТП-39 9:30-16:30 с.Низкиничі вул.Гагаріна 29-55вул.Чкалова 1-122. Л-1,Л-2 від ЩТП-30410:00-16:00Контора СВК Перемоги с.Радовичічастково вул.Зелена,вул.Володимирська3. КТП-172 10:00-17:00 Школа,клуб,магазин с.Лежниця частково вул.Центральна,вул.Над Бугом1. ПЛ-10кВ Л 73-02 10:00 – 17:00 с.Тоболи с.Тоболи.2. КТП-235 9:40 – 17:00 Немає с. Стобихівка, вул. Нова3. ПЛ-0.4кВ, Л-1 .Л-3. КТП-15 9:00-17.00 Кафе Вероніка м. Камінь-Каширський, вулКовельська1. 09:00-17:00Церква ХВЄ - п"ятидесятників с. Жорнищевул. Куницького, вул. Мирувул. Нова, буд. 1-5,вул. Молодіжна, буд. 1-19, 8-182. ПЛ 0,4 кВ від КТП-909:00-17:00Ківерцівське ССТ - магазинФОП Ничипорович Юрій Іванович – торговий кіоск с.Жабкавул.Кірова,вул.Луцька,1-6,вул.Вишнева,3. ПЛ 0,4 кВ від КТП-23609:00-17:00с. Ромашківка - медпунктДТГО "Львівська залізниця " - переїздФОП Лихач Ірина Іванівна - торговий кіоскРГ ХВЄ -п'ятидесятникіСвято-Успенська громада УПЦФОП В"юнник Тетяна Георгіївна- торговий кіоск с.Ромашківкавул.Шевченка,вул.Залізнична,пров.Залізничий,вул.Незалежності,вулЛісова,4. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25909:00-17:00смт. Цумань - церкваФОП Філюк Олександр Дмитрович- магазинФОП Аліферчук Михайло Михайлович- магазинФОП Кучер Любов Петрівна- магазинФОП Арендарчук Алла Миколаївна- магазинФОП Кобилан Олександр Васильович- магазинФОП Януль Олександр Олександрович- магазинФОП Піцина Єва Хомівна- магазинФОП Футрук Володимир Миколайович - ательєФОП Дуб Володимир Прокопович- магазинФОП Данилевська Світлана Юхимівна- магазинПВКП "Василина" - аптекаТзОВ "Аптека Васса"Цуманське ВУЖКГ - КНС смт.Цуманьвул.Путилівська, буд.1-32, вул.Мєдвєдєва, бул.1-22,вул.Чапаєва, буд.1-57,вул.Шевченка, буд.1-13,5. 09:00-17:00с. Липляни - медпунктЛиплянська допоміжна школа-інтернатФОП Дужик Вадим Богданович с.Липлянивул.Санаторна,бул.1-6,буд.1-30,вул.Козацька,1-23,вул.Миру (повністю)1. 9:00-17:00ФОП Повстяна Н.І. ФОП Мартинюк І.Д.УКБ та ЖКГ ВК Ковельської міської радиАТ "ОГС "ВОЛИНЬГАЗ"м.Ковель, вул.ген.Чупринки вул.Кривенького, вул.Корольова2. 9:00-17:00Свято-Троїцька релігійнагромада УПЦКомунальне некомерційне підприємство Ковельське МТМО Ковельської міської радиФО Потапчук Ю.В.Голобська с/радаГолобське СТс.Старий Мосир3.ПЛ-0,4кВ від ЗТП №4179:00-17:00 Служба безпеки УкраїниТзОВ "Бізнес-Рейс"ФОП Гануліч К.В.ФО Макаренко В.В.ФОП Пірожик П.М.ФО Бегларян Л.Ф.ФОП Сливоцький В.С.ФОП Швай Руслан ПетровичМПП "Роксолана "Ковельське РЖКП №2м.Ковель, вул.Косачів, Театральнабульвар Л.Українки1 . 9:00-17:00с.м.т.Локачі вул.Героїв Майдану2. 9:00-17:00с.Павловичі вул.Зелена3. 9:00-17:00с.КутиВимкнень споживачів не заплановано1. 09:00-17:00ФОП Мацюк В.А. (магазин)с. Лище вул. Центральна, 32-78, Набережна, Зарічна.1 КТП-345 9:00 – 17:00 Фермерське господарство "Світязький хутір"Базова станція МТС с.Світязь с.Світязь вул.Жовтнева .2 ПЛ-0.4 КТП-317 9:00 – 17:00 с.Масловець3 ПЛ-0.4 КТП-334 9:00 – 17:00 Смт.Шацьк магазини Смт.Шацьк вул.Незалежності.Вишнева.8-го березня1. 11:00-17:00ЦРЛ(лікарня) , ФОП Зімич Н.В.,ФОП Горщарук І.П., ЦРЛ, моб.зв'язок МТСс. Любешів вул.Технічна, З.Космодем'янської(частково), 1-го Травня, Незалежності(частково)2. 11:00-17:00 Церква с.В.Курин вул.НезалежностіВимкнень споживачів не заплановано1. ТП-37 9:00-17:00 АЗС «ОККО», маг. «Гранат», гаражний масив м. Нововолинськвул. Княгині Ольги 2-30,Чехова 1-21,Чайковського 1-311. 09:30-16:00с. Сільце-Гірницькі1. ПЛ-0,4 кВ ТП-472 9:00-17:00м.Рожище вул.Молодіжна,1-23, Шевченка, 125-161.2. ПЛ-0,4 кВ ТП-480 9:00-17:00 с.Кременець вул. Тиха.м.Рожище вул.Тичини.3. 9:00-17:00м.Рожище салон ритуальних послуг.м.Рожище вул.24 Серпня, Заньковецької,7-27,1-17, Селянська.4. 9:00-17:00с.Башова (повністю).5. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-495 9:00-17:00 м.Рожище вул.Тітова, Котляревського, Героїв УПА, 124-130,120-122.6. Л30-01 після ЛР-219 9:00-17:00 с.Тростянка (повністю)с.Іванчиці (повністю)с.Озденіж (повністю)с.Уляники (повністю)с.Городині (повністю) с.Тростянка (повністю)с.Іванчиці (повністю)с.Озденіж (повністю)с.Уляники (повністю)с.Городині (повністю)7. ПЛ-0,4 кВ КТП-155 9:00-17:00 с.Кияж молитовний будинок, школа, ППМ, кіоск, ФАП. с.Кияж вул.Набережна, Миру, Тиха.8. ПЛ-0,4 кВ КТП-363 9:00-17:00 м.Рожище центр молоді. м.Рожище вул.Незалежності, 61-67, Шевченка,8.9. ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки.1. КТП-180 Л-4 10-00-17-00 Школа, ФАП, ПП Стасюк,Масечко, Укрпошта, буд с/ради. Зелена, Тишика, Незалежності2. ЗТП-197 10-00-16-00 Старовижівська ЦРЛ смт Ст Вижівка3. КТП-191 09-00-17-00 смт Ст Вижівка вул Ювілейна, Михайлівська1. ПЛ-0,4 кВКТП-150 10:00-16:30 с.Свинарин2. ПЛ-0,4 кВКТП-316 10:00-16:30 с.Обеніжи3. ПЛ-0,4 кВКТП-107 10:00-16:30 Соминська с/р – клуб. Адмінприміщення, ФОП Мисюк І.Ю. , Вайчук В.В.- магазин, ТзОВ «АПК Волинь» - контора, ФАП с.Сомин