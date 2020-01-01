Де на Волині та у Луцьку не буде світла 11 березня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 11 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.
Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
1. 9:00-17:00
c. Хмелів
медпункт
вул. Центральна-частково
Горохівський район
1. ПЛ-0.4кВ від КТП-144 с Шклинь 9:00-16:00 с.Шклинь вул. Баївська
2. ПЛ-0,4кВ від КТП-444 с.Диковини 9:00-16:00 Горохівський районний відділ освіти
Мервинська сільська рада
с.Диковини.
3. ПЛ-10кВ Л-06-03 до ЗТП-495 м.Горохів. 9:00-16:00 ПАТ "Укртрансгаз"
ФОП Ковальчук С.О.
Горохівське ВУЖКГ
ТзОВ "ВОГ РІТЕЙЛ"
ФОП Коленда В.І.
ФОП Найдюк О.Ю.
ФОП Голдoванський С.А.
ПП "ЕКО-ПЛАЗМА"
ФОП Поліщук О.В.
ФОП Охріменко Г.Я.
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія
ПАТ "Державний Ощадбанк"
ФОП Ковальчук Л.Г.
ФОП Янюк І.В.
зОВ "Горохів-Сервіс-Авто" м. Горохів, 750-річчя Горохова
м. Горохів, вул. Грушевського
м. Горохів, вул. Грушевського
м. Горохів, вул. Львівська
м. Горохів
м. Горохів
м. Горохів, вул. Ватутіна
вул. Котляревського.
Іваничівський район
1. Л-2,Л-3 від КТП-39 9:30-16:30 с.Низкиничі вул.Гагаріна 29-55
вул.Чкалова 1-12
2. Л-1,Л-2 від ЩТП-304
10:00-16:00
Контора СВК Перемоги с.Радовичічастково вул.Зелена,вул.Володимирська
3. КТП-172 10:00-17:00 Школа,клуб,магазин с.Лежниця частково вул.Центральна,вул.Над Бугом
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-10кВ Л 73-02 10:00 – 17:00 с.Тоболи с.Тоболи.
2. КТП-235 9:40 – 17:00 Немає с. Стобихівка, вул. Нова
3. ПЛ-0.4кВ, Л-1 .Л-3. КТП-15 9:00-17.00 Кафе Вероніка м. Камінь-Каширський, вулКовельська
Ківерцівський район
1. 09:00-17:00
Церква ХВЄ - п"ятидесятників с. Жорнище
вул. Куницького, вул. Миру
вул. Нова, буд. 1-5,
вул. Молодіжна, буд. 1-19, 8-18
2. ПЛ 0,4 кВ від КТП-9
09:00-17:00
Ківерцівське ССТ - магазин
ФОП Ничипорович Юрій Іванович – торговий кіоск с.Жабка
вул.Кірова,
вул.Луцька,1-6,
вул.Вишнева,
3. ПЛ 0,4 кВ від КТП-236
09:00-17:00
с. Ромашківка - медпункт
ДТГО "Львівська залізниця " - переїзд
ФОП Лихач Ірина Іванівна - торговий кіоск
РГ ХВЄ -п'ятидесятникі
Свято-Успенська громада УПЦ
ФОП В"юнник Тетяна Георгіївна- торговий кіоск с.Ромашківка
вул.Шевченка,
вул.Залізнична,
пров.Залізничий,
вул.Незалежності,
вулЛісова,
4. ПЛ 0,4 кВ від КТП-259
09:00-17:00
смт. Цумань - церква
ФОП Філюк Олександр Дмитрович- магазин
ФОП Аліферчук Михайло Михайлович- магазин
ФОП Кучер Любов Петрівна- магазин
ФОП Арендарчук Алла Миколаївна- магазин
ФОП Кобилан Олександр Васильович- магазин
ФОП Януль Олександр Олександрович- магазин
ФОП Піцина Єва Хомівна- магазин
ФОП Футрук Володимир Миколайович - ательє
ФОП Дуб Володимир Прокопович- магазин
ФОП Данилевська Світлана Юхимівна- магазин
ПВКП "Василина" - аптека
ТзОВ "Аптека Васса"
Цуманське ВУЖКГ - КНС смт.Цумань
вул.Путилівська, буд.1-32, вул.Мєдвєдєва, бул.1-22,
вул.Чапаєва, буд.1-57,
вул.Шевченка, буд.1-13,
5. 09:00-17:00
с. Липляни - медпункт
Липлянська допоміжна школа-інтернат
ФОП Дужик Вадим Богданович с.Липляни
вул.Санаторна,бул.1-6,буд.1-30,
вул.Козацька,1-23,
вул.Миру (повністю)
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ФОП Повстяна Н.І. ФОП Мартинюк І.Д.
УКБ та ЖКГ ВК Ковельської міської ради
АТ "ОГС "ВОЛИНЬГАЗ"
м.Ковель, вул.ген.Чупринки вул.Кривенького, вул.Корольова
2. 9:00-17:00
Свято-Троїцька релігійна
громада УПЦ
Комунальне некомерційне підприємство Ковельське МТМО Ковельської міської ради
ФО Потапчук Ю.В.
Голобська с/рада
Голобське СТ
с.Старий Мосир
3.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП №417
9:00-17:00 Служба безпеки України
ТзОВ "Бізнес-Рейс"
ФОП Гануліч К.В.
ФО Макаренко В.В.
ФОП Пірожик П.М.
ФО Бегларян Л.Ф.
ФОП Сливоцький В.С.
ФОП Швай Руслан Петрович
МПП "Роксолана "
Ковельське РЖКП №2
м.Ковель, вул.Косачів, Театральна
бульвар Л.Українки
Локачинський район
1 . 9:00-17:00
с.м.т.Локачі вул.Героїв Майдану
2. 9:00-17:00
с.Павловичі вул.Зелена
3. 9:00-17:00
с.Кути
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. 09:00-17:00
ФОП Мацюк В.А. (магазин)
с. Лище вул. Центральна, 32-78, Набережна, Зарічна.
Любомльський та Шацький райони
1 КТП-345 9:00 – 17:00 Фермерське господарство "Світязький хутір"
Базова станція МТС с.Світязь с.Світязь вул.Жовтнева .
2 ПЛ-0.4 КТП-317 9:00 – 17:00 с.Масловець
3 ПЛ-0.4 КТП-334 9:00 – 17:00 Смт.Шацьк магазини Смт.Шацьк вул.Незалежності.Вишнева.8-го березня
Любешівський район
1. 11:00-17:00
ЦРЛ(лікарня) , ФОП Зімич Н.В.,
ФОП Горщарук І.П., ЦРЛ, моб.зв'язок МТС
с. Любешів вул.Технічна, З.Космодем'янської(частково), 1-го Травня, Незалежності(частково)
2. 11:00-17:00 Церква с.В.Курин вул.Незалежності
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. ТП-37 9:00-17:00 АЗС «ОККО», маг. «Гранат», гаражний масив м. Нововолинськ
вул. Княгині Ольги 2-30,
Чехова 1-21,
Чайковського 1-31
Ратнівський район
1. 09:30-16:00
с. Сільце-Гірницькі
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ ТП-472 9:00-17:00
м.Рожище вул.Молодіжна,1-23, Шевченка, 125-161.
2. ПЛ-0,4 кВ ТП-480 9:00-17:00 с.Кременець вул. Тиха.
м.Рожище вул.Тичини.
3. 9:00-17:00
м.Рожище салон ритуальних послуг.
м.Рожище вул.24 Серпня, Заньковецької,7-27,1-17, Селянська.
4. 9:00-17:00
с.Башова (повністю).
5. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-495 9:00-17:00 м.Рожище вул.Тітова, Котляревського, Героїв УПА, 124-130,120-122.
6. Л30-01 після ЛР-219 9:00-17:00 с.Тростянка (повністю)
с.Іванчиці (повністю)
с.Озденіж (повністю)
с.Уляники (повністю)
с.Городині (повністю) с.Тростянка (повністю)
с.Іванчиці (повністю)
с.Озденіж (повністю)
с.Уляники (повністю)
с.Городині (повністю)
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-155 9:00-17:00 с.Кияж молитовний будинок, школа, ППМ, кіоск, ФАП. с.Кияж вул.Набережна, Миру, Тиха.
8. ПЛ-0,4 кВ КТП-363 9:00-17:00 м.Рожище центр молоді. м.Рожище вул.Незалежності, 61-67, Шевченка,8.
9. ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки.
Старовижівський район
1. КТП-180 Л-4 10-00-17-00 Школа, ФАП, ПП Стасюк,Масечко, Укрпошта, буд с/ради. Зелена, Тишика, Незалежності
2. ЗТП-197 10-00-16-00 Старовижівська ЦРЛ смт Ст Вижівка
3. КТП-191 09-00-17-00 смт Ст Вижівка вул Ювілейна, Михайлівська
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
КТП-150 10:00-16:30 с.Свинарин
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-316 10:00-16:30 с.Обеніжи
3. ПЛ-0,4 кВ
КТП-107 10:00-16:30 Соминська с/р – клуб. Адмінприміщення, ФОП Мисюк І.Ю. , Вайчук В.В.- магазин, ТзОВ «АПК Волинь» - контора, ФАП с.Сомин
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Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
1. 9:00-17:00
c. Хмелів
медпункт
вул. Центральна-частково
Горохівський район
1. ПЛ-0.4кВ від КТП-144 с Шклинь 9:00-16:00 с.Шклинь вул. Баївська
2. ПЛ-0,4кВ від КТП-444 с.Диковини 9:00-16:00 Горохівський районний відділ освіти
Мервинська сільська рада
с.Диковини.
3. ПЛ-10кВ Л-06-03 до ЗТП-495 м.Горохів. 9:00-16:00 ПАТ "Укртрансгаз"
ФОП Ковальчук С.О.
Горохівське ВУЖКГ
ТзОВ "ВОГ РІТЕЙЛ"
ФОП Коленда В.І.
ФОП Найдюк О.Ю.
ФОП Голдoванський С.А.
ПП "ЕКО-ПЛАЗМА"
ФОП Поліщук О.В.
ФОП Охріменко Г.Я.
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія
ПАТ "Державний Ощадбанк"
ФОП Ковальчук Л.Г.
ФОП Янюк І.В.
зОВ "Горохів-Сервіс-Авто" м. Горохів, 750-річчя Горохова
м. Горохів, вул. Грушевського
м. Горохів, вул. Грушевського
м. Горохів, вул. Львівська
м. Горохів
м. Горохів
м. Горохів, вул. Ватутіна
вул. Котляревського.
Іваничівський район
1. Л-2,Л-3 від КТП-39 9:30-16:30 с.Низкиничі вул.Гагаріна 29-55
вул.Чкалова 1-12
2. Л-1,Л-2 від ЩТП-304
10:00-16:00
Контора СВК Перемоги с.Радовичічастково вул.Зелена,вул.Володимирська
3. КТП-172 10:00-17:00 Школа,клуб,магазин с.Лежниця частково вул.Центральна,вул.Над Бугом
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-10кВ Л 73-02 10:00 – 17:00 с.Тоболи с.Тоболи.
2. КТП-235 9:40 – 17:00 Немає с. Стобихівка, вул. Нова
3. ПЛ-0.4кВ, Л-1 .Л-3. КТП-15 9:00-17.00 Кафе Вероніка м. Камінь-Каширський, вулКовельська
Ківерцівський район
1. 09:00-17:00
Церква ХВЄ - п"ятидесятників с. Жорнище
вул. Куницького, вул. Миру
вул. Нова, буд. 1-5,
вул. Молодіжна, буд. 1-19, 8-18
2. ПЛ 0,4 кВ від КТП-9
09:00-17:00
Ківерцівське ССТ - магазин
ФОП Ничипорович Юрій Іванович – торговий кіоск с.Жабка
вул.Кірова,
вул.Луцька,1-6,
вул.Вишнева,
3. ПЛ 0,4 кВ від КТП-236
09:00-17:00
с. Ромашківка - медпункт
ДТГО "Львівська залізниця " - переїзд
ФОП Лихач Ірина Іванівна - торговий кіоск
РГ ХВЄ -п'ятидесятникі
Свято-Успенська громада УПЦ
ФОП В"юнник Тетяна Георгіївна- торговий кіоск с.Ромашківка
вул.Шевченка,
вул.Залізнична,
пров.Залізничий,
вул.Незалежності,
вулЛісова,
4. ПЛ 0,4 кВ від КТП-259
09:00-17:00
смт. Цумань - церква
ФОП Філюк Олександр Дмитрович- магазин
ФОП Аліферчук Михайло Михайлович- магазин
ФОП Кучер Любов Петрівна- магазин
ФОП Арендарчук Алла Миколаївна- магазин
ФОП Кобилан Олександр Васильович- магазин
ФОП Януль Олександр Олександрович- магазин
ФОП Піцина Єва Хомівна- магазин
ФОП Футрук Володимир Миколайович - ательє
ФОП Дуб Володимир Прокопович- магазин
ФОП Данилевська Світлана Юхимівна- магазин
ПВКП "Василина" - аптека
ТзОВ "Аптека Васса"
Цуманське ВУЖКГ - КНС смт.Цумань
вул.Путилівська, буд.1-32, вул.Мєдвєдєва, бул.1-22,
вул.Чапаєва, буд.1-57,
вул.Шевченка, буд.1-13,
5. 09:00-17:00
с. Липляни - медпункт
Липлянська допоміжна школа-інтернат
ФОП Дужик Вадим Богданович с.Липляни
вул.Санаторна,бул.1-6,буд.1-30,
вул.Козацька,1-23,
вул.Миру (повністю)
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ФОП Повстяна Н.І. ФОП Мартинюк І.Д.
УКБ та ЖКГ ВК Ковельської міської ради
АТ "ОГС "ВОЛИНЬГАЗ"
м.Ковель, вул.ген.Чупринки вул.Кривенького, вул.Корольова
2. 9:00-17:00
Свято-Троїцька релігійна
громада УПЦ
Комунальне некомерційне підприємство Ковельське МТМО Ковельської міської ради
ФО Потапчук Ю.В.
Голобська с/рада
Голобське СТ
с.Старий Мосир
3.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП №417
9:00-17:00 Служба безпеки України
ТзОВ "Бізнес-Рейс"
ФОП Гануліч К.В.
ФО Макаренко В.В.
ФОП Пірожик П.М.
ФО Бегларян Л.Ф.
ФОП Сливоцький В.С.
ФОП Швай Руслан Петрович
МПП "Роксолана "
Ковельське РЖКП №2
м.Ковель, вул.Косачів, Театральна
бульвар Л.Українки
Локачинський район
1 . 9:00-17:00
с.м.т.Локачі вул.Героїв Майдану
2. 9:00-17:00
с.Павловичі вул.Зелена
3. 9:00-17:00
с.Кути
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. 09:00-17:00
ФОП Мацюк В.А. (магазин)
с. Лище вул. Центральна, 32-78, Набережна, Зарічна.
Любомльський та Шацький райони
1 КТП-345 9:00 – 17:00 Фермерське господарство "Світязький хутір"
Базова станція МТС с.Світязь с.Світязь вул.Жовтнева .
2 ПЛ-0.4 КТП-317 9:00 – 17:00 с.Масловець
3 ПЛ-0.4 КТП-334 9:00 – 17:00 Смт.Шацьк магазини Смт.Шацьк вул.Незалежності.Вишнева.8-го березня
Любешівський район
1. 11:00-17:00
ЦРЛ(лікарня) , ФОП Зімич Н.В.,
ФОП Горщарук І.П., ЦРЛ, моб.зв'язок МТС
с. Любешів вул.Технічна, З.Космодем'янської(частково), 1-го Травня, Незалежності(частково)
2. 11:00-17:00 Церква с.В.Курин вул.Незалежності
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. ТП-37 9:00-17:00 АЗС «ОККО», маг. «Гранат», гаражний масив м. Нововолинськ
вул. Княгині Ольги 2-30,
Чехова 1-21,
Чайковського 1-31
Ратнівський район
1. 09:30-16:00
с. Сільце-Гірницькі
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ ТП-472 9:00-17:00
м.Рожище вул.Молодіжна,1-23, Шевченка, 125-161.
2. ПЛ-0,4 кВ ТП-480 9:00-17:00 с.Кременець вул. Тиха.
м.Рожище вул.Тичини.
3. 9:00-17:00
м.Рожище салон ритуальних послуг.
м.Рожище вул.24 Серпня, Заньковецької,7-27,1-17, Селянська.
4. 9:00-17:00
с.Башова (повністю).
5. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-495 9:00-17:00 м.Рожище вул.Тітова, Котляревського, Героїв УПА, 124-130,120-122.
6. Л30-01 після ЛР-219 9:00-17:00 с.Тростянка (повністю)
с.Іванчиці (повністю)
с.Озденіж (повністю)
с.Уляники (повністю)
с.Городині (повністю) с.Тростянка (повністю)
с.Іванчиці (повністю)
с.Озденіж (повністю)
с.Уляники (повністю)
с.Городині (повністю)
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-155 9:00-17:00 с.Кияж молитовний будинок, школа, ППМ, кіоск, ФАП. с.Кияж вул.Набережна, Миру, Тиха.
8. ПЛ-0,4 кВ КТП-363 9:00-17:00 м.Рожище центр молоді. м.Рожище вул.Незалежності, 61-67, Шевченка,8.
9. ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки.
Старовижівський район
1. КТП-180 Л-4 10-00-17-00 Школа, ФАП, ПП Стасюк,Масечко, Укрпошта, буд с/ради. Зелена, Тишика, Незалежності
2. ЗТП-197 10-00-16-00 Старовижівська ЦРЛ смт Ст Вижівка
3. КТП-191 09-00-17-00 смт Ст Вижівка вул Ювілейна, Михайлівська
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
КТП-150 10:00-16:30 с.Свинарин
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-316 10:00-16:30 с.Обеніжи
3. ПЛ-0,4 кВ
КТП-107 10:00-16:30 Соминська с/р – клуб. Адмінприміщення, ФОП Мисюк І.Ю. , Вайчук В.В.- магазин, ТзОВ «АПК Волинь» - контора, ФАП с.Сомин
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