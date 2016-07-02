вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У районі на Волині – новий керівник поліції

У районі на Волині – новий керівник поліції
У місті Ківерці представили нового начальника районного відділення поліції. Ним став Анатолій Дружук, який до цього часу очолював Турійського відділення поліції Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області.

Про це йдеться на сайті Ківерцівської райдержадмінстрації.

Представив нового керівника особовому складу 10 березня заступник начальника ГУНП у Волинській області полковник поліції Сергій Козак. Участь у заході взяли в.о.голови районної державної адміністрації Юліан Таранчук, голова районної ради Олександр Гурський, заступник керівника Маневицької місцевої прокуратури Руслан Кузьміч, голова Ківерцівського районного суду Олександр Костюкевич.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ківерцівський район, новий керівник, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кесарів розтин, вагінальні пологи і «люкс»-палати: скільки у Луцьку коштує народити дитину
Квітковий бум: де найдешевші тюльпани у Луцьку та які ціни на базарах і в магазинах. ФОТО
Як не захворіти на коронавірус, грип чи ГРВІ: поради лікаря для волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У районі на Волині – новий керівник поліції
Сьогодні, 12:58
На волинському митному посту в автівці знайшли контрабандний товар. ФОТО
Сьогодні, 12:46
У Ковелі – потрійна ДТП з постраждалими: винуватець аварії втік з місця події. ФОТО
Сьогодні, 12:21
Польща вводить санітарний контроль на кордоні з Україною
Сьогодні, 12:20
На роледромі «GeneratorCity» щосуботи – дискотека на роликах*
Сьогодні, 12:15
Схожі новини
В Ківерцівському районі поліція воює з самогонщиками В Ківерцівському районі поліція воює з самогонщиками
02 липень, 2016, 18:23
Тікав, бо тільки отримав посвідчення: на Волині поліція наздоганяла водія-порушника. ВІДЕО Тікав, бо тільки отримав посвідчення: на Волині поліція наздоганяла водія-порушника. ВІДЕО
08 березень, 13:30
На Волині п'яний чоловік хотів відкупитися від поліції доларами На Волині п'яний чоловік хотів відкупитися від поліції доларами
08 березень, 09:49
Робота в поліції – не лише для чоловіків, – слідча з Волині Робота в поліції – не лише для чоловіків, – слідча з Волині
07 березень, 16:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У районі на Волині – новий керівник поліції
Сьогодні, 12:58
 0
На волинському митному посту в автівці знайшли контрабандний товар. ФОТО
Сьогодні, 12:46
 0
У Ковелі – потрійна ДТП з постраждалими: винуватець аварії втік з місця події. ФОТО
Сьогодні, 12:21
 0
Польща вводить санітарний контроль на кордоні з Україною
Сьогодні, 12:20
 0
На роледромі «GeneratorCity» щосуботи – дискотека на роликах*
Сьогодні, 12:15
 0
Медіа
відео
1/8