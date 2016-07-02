У районі на Волині – новий керівник поліції

Анатолій Дружук, який до цього часу очолював Турійського відділення поліції Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області.



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Представив нового керівника особовому складу 10 березня заступник начальника ГУНП у Волинській області полковник поліції Сергій Козак. Участь у заході взяли в.о.голови районної державної адміністрації Юліан Таранчук, голова районної ради Олександр Гурський, заступник керівника Маневицької місцевої прокуратури Руслан Кузьміч, голова Ківерцівського районного суду Олександр Костюкевич.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Ківерці представили нового начальника районного відділення поліції. Ним став, який до цього часу очолював Турійського відділення поліції Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області.Про це йдеться на сайті Ківерцівської райдержадмінстрації.Представив нового керівника особовому складу 10 березня заступник начальника ГУНП у Волинській області полковник поліції. Участь у заході взяли в.о.голови районної державної адміністрації, голова районної ради, заступник керівника Маневицької місцевої прокуратури, голова Ківерцівського районного суду

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