У районі на Волині – новий керівник поліції
Сьогодні, 12:58
У місті Ківерці представили нового начальника районного відділення поліції. Ним став Анатолій Дружук, який до цього часу очолював Турійського відділення поліції Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області.
Про це йдеться на сайті Ківерцівської райдержадмінстрації.
Представив нового керівника особовому складу 10 березня заступник начальника ГУНП у Волинській області полковник поліції Сергій Козак. Участь у заході взяли в.о.голови районної державної адміністрації Юліан Таранчук, голова районної ради Олександр Гурський, заступник керівника Маневицької місцевої прокуратури Руслан Кузьміч, голова Ківерцівського районного суду Олександр Костюкевич.
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Про це йдеться на сайті Ківерцівської райдержадмінстрації.
Представив нового керівника особовому складу 10 березня заступник начальника ГУНП у Волинській області полковник поліції Сергій Козак. Участь у заході взяли в.о.голови районної державної адміністрації Юліан Таранчук, голова районної ради Олександр Гурський, заступник керівника Маневицької місцевої прокуратури Руслан Кузьміч, голова Ківерцівського районного суду Олександр Костюкевич.
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