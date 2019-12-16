Результати впровадження е-квитка у транспорті Луцька





Про це Ігор Поліщук.



"Перехід на безготівкову форму оплати проїзду дуже непростий, але наша команда поставила перед собою завдання довести цей проект до кінця і повністю реалізувати його, відтак Луцьк першим в Україні пройшло випробування, а тому щиро дякую лучанам за терпіння й активну участь у впровадженні безготівкової форми оплати проїзду та прошу вибачення за незручності", - зазначив Ігор Поліщук.



Так, він повідомив про такі 10 фактів, висновків та прогнозів щодо безготівкової форми оплати проїзду у Луцьку.



1. Луцьк став першим і поки єдиним містом в Україні, в якому запроваджено повністю безготівкову форму оплати проїзду в громадському транспорті. Безумовно, невеликий відсоток незаконної готівки зберігається в маршрутках, однак в найближчий час цей відсоток буде зведено до мінімуму, оскільки в цьому зацікавлені і перевізники і оператор системи і міська влада.



2. Після впровадження електронної форми оплати доходи КП "ЛПЕ" за рік збільшаться щонайменше на 8 млн грн в рік.



3. Сума коштів, яка відшкодовується з міського бюджету в якості коменсації пільгового проїзду зменшиться майже вдвічі, адже реальна кількість пільговиків, яких перевозило підприємство була значно завищеною. Минулого року на ці видатки було витрачено з міського бюджету 72,5 млн грн, прогноз цього року - 38 млн грн.



4. Внаслідок впровадження безготівкової форми оплати проїзду, на КП "ЛПЕ" вивільнено більше 80 працівників, що дало можливість заощадити близько 7 млн грн з фонду заробітної плати підприємства.



5. З міського бюджету на впровадження системи не витрачено ні копійки. Все обладнання на автобуси (валідатори, камери, GPS-трекери та інше), центр обслуговування, термінали та інше придбано та обслуговується за рахунок оператора, працівникам центру обслуговування зарплату платить також оператор.



6. Для порівняння, на впровадження електронного квитка місто Львів витратить 10 млн. євро кредиту та 1,2 млн грн євро коштів міського бюджету, місто Житомир витратить 25 млн. грн. з міського бюджету, місто Вінниця отримало на впровадження системи 5,5 млн євро гранту, однак у місті створено комунальний заклад по обслуговуванню карток, утримання якого обходиться в рік 7 млн. грн., а картка коштує від 60 грн. до 120 грн (в Луцьку картка коштує 35 грн.).



7. Місто отримало можливість здійснювати об'єктивний та максимально детальний контроль за станом перевезень в місті, обліком пасажирів, кількістю пільговиків та іншими даними. Відтак, економічно необгрунтоване підвищення вартості проїзду буде неможливим, адже не буде підстав занижувати/завищувати показники, на основі яких здійснюються розрахунки.



8. Місту більше не потрібно оплачувати з міського бюджету, який наповняється за рахунок податків та платежів лучан пільговий проїзд мешканців, які зареєстровані в інших територіальних одиницях (переважно в навколишніх селах та ОТГ). Тепер їх пільговий проїзд будуть оплачувати бюджети тих громад, де вони зареєстровані або ж самі пасажири.



9. Після максимального витіснення готівки та зведення її до критичного мінімуму, перевізники будуть змушені платити чесну офіційну заробітну плату, що призведе до наповнення міського бюджету за рахунок збільшення ПДФО. В місті працює понад 400 водіїв маршруток. Якщо перевізники "покажуть" хоча б + 10 тис грн. зарплати в місяць, бюджет міста отримає понад 5 млн. грн. доходів від сплати ПДФО.



10. Перевізники мають можливість бачити об'єктивну інформацію щодо перевезень, які вони здійснюють, значно зменшити махінації з готівкою, а відповідно збільшити доходи та отримати інші вигоди від впровадження безготівкової форми оплати проїзду.



"Впровадження повністю безготівкового проїзду - це історичне рішення і дуже складний процес, поки інші міста зі страхом готуються до переходу на безготівку, наше місто уже гідно пройшло цей шлях та отримало чимало дивідендів. І в порівнянні з іншими містами України, з мінімальними втратами та незручностями...", - підсумував Ігор Поліщук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку після трьох місяців впровадження безготівкової форми оплати проїзду підбили підсумки.Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook радник Луцького міського голови"Перехід на безготівкову форму оплати проїзду дуже непростий, але наша команда поставила перед собою завдання довести цей проект до кінця і повністю реалізувати його, відтак Луцьк першим в Україні пройшло випробування, а тому щиро дякую лучанам за терпіння й активну участь у впровадженні безготівкової форми оплати проїзду та прошу вибачення за незручності", - зазначив Ігор Поліщук.Так, він повідомив про такі 10 фактів, висновків та прогнозів щодо безготівкової форми оплати проїзду у Луцьку.1. Луцьк став першим і поки єдиним містом в Україні, в якому запроваджено повністю безготівкову форму оплати проїзду в громадському транспорті. Безумовно, невеликий відсоток незаконної готівки зберігається в маршрутках, однак в найближчий час цей відсоток буде зведено до мінімуму, оскільки в цьому зацікавлені і перевізники і оператор системи і міська влада.2. Після впровадження електронної форми оплати доходи КП "ЛПЕ" за рік збільшаться щонайменше на 8 млн грн в рік.3. Сума коштів, яка відшкодовується з міського бюджету в якості коменсації пільгового проїзду зменшиться майже вдвічі, адже реальна кількість пільговиків, яких перевозило підприємство була значно завищеною. Минулого року на ці видатки було витрачено з міського бюджету 72,5 млн грн, прогноз цього року - 38 млн грн.4. Внаслідок впровадження безготівкової форми оплати проїзду, на КП "ЛПЕ" вивільнено більше 80 працівників, що дало можливість заощадити близько 7 млн грн з фонду заробітної плати підприємства.5. З міського бюджету на впровадження системи не витрачено ні копійки. Все обладнання на автобуси (валідатори, камери, GPS-трекери та інше), центр обслуговування, термінали та інше придбано та обслуговується за рахунок оператора, працівникам центру обслуговування зарплату платить також оператор.6. Для порівняння, на впровадження електронного квитка місто Львів витратить 10 млн. євро кредиту та 1,2 млн грн євро коштів міського бюджету, місто Житомир витратить 25 млн. грн. з міського бюджету, місто Вінниця отримало на впровадження системи 5,5 млн євро гранту, однак у місті створено комунальний заклад по обслуговуванню карток, утримання якого обходиться в рік 7 млн. грн., а картка коштує від 60 грн. до 120 грн (в Луцьку картка коштує 35 грн.).7. Місто отримало можливість здійснювати об'єктивний та максимально детальний контроль за станом перевезень в місті, обліком пасажирів, кількістю пільговиків та іншими даними. Відтак, економічно необгрунтоване підвищення вартості проїзду буде неможливим, адже не буде підстав занижувати/завищувати показники, на основі яких здійснюються розрахунки.8. Місту більше не потрібно оплачувати з міського бюджету, який наповняється за рахунок податків та платежів лучан пільговий проїзд мешканців, які зареєстровані в інших територіальних одиницях (переважно в навколишніх селах та ОТГ). Тепер їх пільговий проїзд будуть оплачувати бюджети тих громад, де вони зареєстровані або ж самі пасажири.9. Після максимального витіснення готівки та зведення її до критичного мінімуму, перевізники будуть змушені платити чесну офіційну заробітну плату, що призведе до наповнення міського бюджету за рахунок збільшення ПДФО. В місті працює понад 400 водіїв маршруток. Якщо перевізники "покажуть" хоча б + 10 тис грн. зарплати в місяць, бюджет міста отримає понад 5 млн. грн. доходів від сплати ПДФО.10. Перевізники мають можливість бачити об'єктивну інформацію щодо перевезень, які вони здійснюють, значно зменшити махінації з готівкою, а відповідно збільшити доходи та отримати інші вигоди від впровадження безготівкової форми оплати проїзду."Впровадження повністю безготівкового проїзду - це історичне рішення і дуже складний процес, поки інші міста зі страхом готуються до переходу на безготівку, наше місто уже гідно пройшло цей шлях та отримало чимало дивідендів. І в порівнянні з іншими містами України, з мінімальними втратами та незручностями...", - підсумував Ігор Поліщук.

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