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Спецтема: Е-декларації: чим багаті волинські посадовці
 

Скільки заробляють топ-посадовці Ковельради

Скільки заробляють топ-посадовці Ковельради
Середньомісячна заробітна плата працівників виконавчого апарату Ковельської міської ради у 2019 році становила 14 309 гривень.

Про це йдеться у відповіді на запит ІА "Конкурент".

Найбільше заробив Ковельський міський голова Олег Кіндер. У 2019 році він отримав 507 903 гривень заробітної плати.

Повний перелік заробітних плат топ-посадовців Ковельради за 2019-й:

- Ковельський міський голова Олег Кіндер 507 903 гривень (середня отримана зарплата за місяць – 42 325 гривень)
- Перший заступник міського голови Михайло Гетьман 445 013 гривень (середня отримана зарплата за місяць – 37 084 гривень)
- Заступник міського голови Андрій Товстига 387 485 гривень (середня отримана зарплата за місяць – 32 290 гривень)
- Заступник міського голови Ігор Прокопів 439 129 гривень (середня отримана зарплата за місяць – 36 594 гривень).
Скільки заробляють топ-посадовці Ковельради

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Теги: зарплати, Ковель, посадовці
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