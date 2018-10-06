Скільки заробляють топ-посадовці Ковельради
Сьогодні, 15:00
Середньомісячна заробітна плата працівників виконавчого апарату Ковельської міської ради у 2019 році становила 14 309 гривень.
Про це йдеться у відповіді на запит ІА "Конкурент".
Найбільше заробив Ковельський міський голова Олег Кіндер. У 2019 році він отримав 507 903 гривень заробітної плати.
Повний перелік заробітних плат топ-посадовців Ковельради за 2019-й:
- Ковельський міський голова Олег Кіндер 507 903 гривень (середня отримана зарплата за місяць – 42 325 гривень)
- Перший заступник міського голови Михайло Гетьман 445 013 гривень (середня отримана зарплата за місяць – 37 084 гривень)
- Заступник міського голови Андрій Товстига 387 485 гривень (середня отримана зарплата за місяць – 32 290 гривень)
- Заступник міського голови Ігор Прокопів 439 129 гривень (середня отримана зарплата за місяць – 36 594 гривень).
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Про це йдеться у відповіді на запит ІА "Конкурент".
Найбільше заробив Ковельський міський голова Олег Кіндер. У 2019 році він отримав 507 903 гривень заробітної плати.
Повний перелік заробітних плат топ-посадовців Ковельради за 2019-й:
- Ковельський міський голова Олег Кіндер 507 903 гривень (середня отримана зарплата за місяць – 42 325 гривень)
- Перший заступник міського голови Михайло Гетьман 445 013 гривень (середня отримана зарплата за місяць – 37 084 гривень)
- Заступник міського голови Андрій Товстига 387 485 гривень (середня отримана зарплата за місяць – 32 290 гривень)
- Заступник міського голови Ігор Прокопів 439 129 гривень (середня отримана зарплата за місяць – 36 594 гривень).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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