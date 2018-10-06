Скільки заробляють топ-посадовці Ковельради





Про це йдеться у відповіді на запит ІА



Найбільше заробив Ковельський міський голова Олег Кіндер. У 2019 році він отримав 507 903 гривень заробітної плати.



Повний перелік заробітних плат топ-посадовців Ковельради за 2019-й:



- Ковельський міський голова Олег Кіндер 507 903 гривень (середня отримана зарплата за місяць – 42 325 гривень)

- Перший заступник міського голови Михайло Гетьман 445 013 гривень (середня отримана зарплата за місяць – 37 084 гривень)

- Заступник міського голови Андрій Товстига 387 485 гривень (середня отримана зарплата за місяць – 32 290 гривень)

- Заступник міського голови Ігор Прокопів 439 129 гривень (середня отримана зарплата за місяць – 36 594 гривень).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Середньомісячна заробітна плата працівників виконавчого апарату Ковельської міської ради у 2019 році становила 14 309 гривень.Про це йдеться у відповіді на запит ІА "Конкурент" Найбільше заробив Ковельський міський голова. У 2019 році він отримав 507 903 гривень заробітної плати.Повний перелік заробітних плат топ-посадовців Ковельради за 2019-й:- Ковельський міський голова507 903 гривень (середня отримана зарплата за місяць – 42 325 гривень)- Перший заступник міського голови445 013 гривень (середня отримана зарплата за місяць – 37 084 гривень)- Заступник міського голови387 485 гривень (середня отримана зарплата за місяць – 32 290 гривень)- Заступник міського голови439 129 гривень (середня отримана зарплата за місяць – 36 594 гривень).

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