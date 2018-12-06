У Луцьку – проти створення «базару» на Огієнка
Сьогодні, 14:40
У Луцьку просять не допустити встановлення торгових павільйонів на вулиці Івана Огієнка.
Про це йдеться у петиції Олега Колесниченка до місцевої влади.
Нагадаємо, у Луцьку підприємець поставить 5 кіосків на тротуарі біля історичного факультету СНУ імені Лесі Українки.
"Встановлення такого типу споруд не вписується в подібному місці. По суті біля територій університету та меморіалу встановлюється та створюється базар. Це не є естетично, неприпустимо та функціонально невиправдано.
Крім того, активний трафік і так спричиняє численні дорожньо-транспортні пригоди із травмуванням пішоходів, що неодноразово фіксувалось найближчими камерами. А разом із встановленням торгових точок можна очікувати зріст сумної статистики в кілька разів", - йдеться у петиції.
Автор петиції каже, що "торгові коробки" псуватимуть загальний архітектурний ансамбль і не вписуватимуться в панораму Луцька. відтак, просить не допустити розміщення МАФів на вулиці Івана Огієнка.
Фото - зі сторінки Юлії Євпак
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Про це йдеться у петиції Олега Колесниченка до місцевої влади.
Нагадаємо, у Луцьку підприємець поставить 5 кіосків на тротуарі біля історичного факультету СНУ імені Лесі Українки.
"Встановлення такого типу споруд не вписується в подібному місці. По суті біля територій університету та меморіалу встановлюється та створюється базар. Це не є естетично, неприпустимо та функціонально невиправдано.
Крім того, активний трафік і так спричиняє численні дорожньо-транспортні пригоди із травмуванням пішоходів, що неодноразово фіксувалось найближчими камерами. А разом із встановленням торгових точок можна очікувати зріст сумної статистики в кілька разів", - йдеться у петиції.
Автор петиції каже, що "торгові коробки" псуватимуть загальний архітектурний ансамбль і не вписуватимуться в панораму Луцька. відтак, просить не допустити розміщення МАФів на вулиці Івана Огієнка.
Фото - зі сторінки Юлії Євпак
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