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У Луцьку – проти створення «базару» на Огієнка

У Луцьку – проти створення «базару» на Огієнка
У Луцьку просять не допустити встановлення торгових павільйонів на вулиці Івана Огієнка.

Про це йдеться у петиції Олега Колесниченка до місцевої влади.

Нагадаємо, у Луцьку підприємець поставить 5 кіосків на тротуарі біля історичного факультету СНУ імені Лесі Українки.


"Встановлення такого типу споруд не вписується в подібному місці. По суті біля територій університету та меморіалу встановлюється та створюється базар. Це не є естетично, неприпустимо та функціонально невиправдано.

Крім того, активний трафік і так спричиняє численні дорожньо-транспортні пригоди із травмуванням пішоходів, що неодноразово фіксувалось найближчими камерами. А разом із встановленням торгових точок можна очікувати зріст сумної статистики в кілька разів", - йдеться у петиції.

Автор петиції каже, що "торгові коробки" псуватимуть загальний архітектурний ансамбль і не вписуватимуться в панораму Луцька. відтак, просить не допустити розміщення МАФів на вулиці Івана Огієнка.

Фото - зі сторінки Юлії Євпак

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Теги: кіоски, Івана Огієнка, Луцьк
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