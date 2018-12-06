У Луцьку – проти створення «базару» на Огієнка





Про це йдеться у



Нагадаємо, у Луцьку підприємець



"Встановлення такого типу споруд не вписується в подібному місці. По суті біля територій університету та меморіалу встановлюється та створюється базар. Це не є естетично, неприпустимо та функціонально невиправдано.



Крім того, активний трафік і так спричиняє численні дорожньо-транспортні пригоди із травмуванням пішоходів, що неодноразово фіксувалось найближчими камерами. А разом із встановленням торгових точок можна очікувати зріст сумної статистики в кілька разів", - йдеться у петиції.



Автор петиції каже, що "торгові коробки" псуватимуть загальний архітектурний ансамбль і не вписуватимуться в панораму Луцька. відтак, просить не допустити розміщення МАФів на вулиці Івана Огієнка.



Фото - зі сторінки Юлії Євпак

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку просять не допустити встановлення торгових павільйонів на вулиці Івана Огієнка.Про це йдеться у петиції Олега Колесниченка до місцевої влади.Нагадаємо, у Луцьку підприємець поставить 5 кіосків на тротуарі біля історичного факультету СНУ імені Лесі Українки.

"Встановлення такого типу споруд не вписується в подібному місці. По суті біля територій університету та меморіалу встановлюється та створюється базар. Це не є естетично, неприпустимо та функціонально невиправдано.Крім того, активний трафік і так спричиняє численні дорожньо-транспортні пригоди із травмуванням пішоходів, що неодноразово фіксувалось найближчими камерами. А разом із встановленням торгових точок можна очікувати зріст сумної статистики в кілька разів", - йдеться у петиції.Автор петиції каже, що "торгові коробки" псуватимуть загальний архітектурний ансамбль і не вписуватимуться в панораму Луцька. відтак, просить не допустити розміщення МАФів на вулиці Івана Огієнка.

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