вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Нововолинську відремонтують Алею Героїв

У Нововолинську відремонтують Алею Героїв
У Нововолинську планують поточний ремонт Алеї Героїв. На це спрямують 205 тисяч гривень.

Зокрема, виробниче управління комунального господарства оголосило відкриті торги для пошуку підрядника, який і займеться усіма ремонтними роботами, - пише Нововолинськ.com.ua.

Тендерні пропозиції приймають до 19 березня, а аукціон має розпочатися вже наступного дня – 20 березня.

Відповідно до проєкту договору, поточний ремонт Алеї Героїв, площа якої 1170 метрів квадратних, включає ліквідацію вибоїн, влаштування нижнього та верхнього шарів тонкошарового покриття з литої емульсійно-мінеральної суміші.

Усі роботи фірма-переможець торгів повинна виконати до кінця року. Гарантійний термін експлуатації повинен становити не менше двох років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Алея Героїв, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кесарів розтин, вагінальні пологи і «люкс»-палати: скільки у Луцьку коштує народити дитину
Квітковий бум: де найдешевші тюльпани у Луцьку та які ціни на базарах і в магазинах. ФОТО
Як не захворіти на коронавірус, грип чи ГРВІ: поради лікаря для волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині судили чоловіка, який лаявся у школі
Сьогодні, 21:37
У Нововолинську відремонтують Алею Героїв
Сьогодні, 21:10
За два місяці 2020 року на Волині трапилось 448 аварій
Сьогодні, 20:44
Через коронавірус українська відома авіакомпанія скасовує рейси до 16 країн світу
Сьогодні, 20:19
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 11 березня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
У Нововолинську – акція протесту шахтарів. ВІДЕО У Нововолинську – акція протесту шахтарів. ВІДЕО
Сьогодні, 11:55
У Нововолинську вночі молодик розтрощив вхідні двері супермаркета У Нововолинську вночі молодик розтрощив вхідні двері супермаркета
Сьогодні, 10:50
Задля порятунку маленького хлопчика у Нововолинську влаштували благодійний забіг Задля порятунку маленького хлопчика у Нововолинську влаштували благодійний забіг
08 березень, 23:23
На Волині шукають шахрайку, яка підмінила 100 доларів на сувенірні На Волині шукають шахрайку, яка підмінила 100 доларів на сувенірні
08 березень, 20:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині судили чоловіка, який лаявся у школі
Сьогодні, 21:37
 0
У Нововолинську відремонтують Алею Героїв
Сьогодні, 21:10
 0
За два місяці 2020 року на Волині трапилось 448 аварій
Сьогодні, 20:44
 0
Через коронавірус українська відома авіакомпанія скасовує рейси до 16 країн світу
Сьогодні, 20:19
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 11 березня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8