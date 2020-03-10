У Нововолинську відремонтують Алею Героїв





Зокрема, виробниче управління комунального господарства оголосило відкриті торги для пошуку підрядника, який і займеться усіма ремонтними роботами, - пише



Тендерні пропозиції приймають до 19 березня, а аукціон має розпочатися вже наступного дня – 20 березня.



Відповідно до проєкту договору, поточний ремонт Алеї Героїв, площа якої 1170 метрів квадратних, включає ліквідацію вибоїн, влаштування нижнього та верхнього шарів тонкошарового покриття з литої емульсійно-мінеральної суміші.



Усі роботи фірма-переможець торгів повинна виконати до кінця року. Гарантійний термін експлуатації повинен становити не менше двох років.

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