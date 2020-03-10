В Україні швидкі тести на коронавірус почнуть продавати в аптеках





Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу в Києві у вівторок, 10 березня, - пишуть



"Швидкі тести після поставки можна буде купити в аптеці. Один коштуватиме близько 300 гривень", – сказав він.



Крім того, за словами Ляшка, незабаром очікується поставка 50 тест-систем, на кожній з яких можна досліджувати 100 зразків.



"Вони вже вилетіли з Копенгагена. Сьогодні-завтра очікуємо поставку", – сказав Ляшко.



Заступник міністра також зазначив, що цього тижня планується поставка тест-систем в лабораторії у регіонах.



"Це скоротить час дослідження і збільшить кількість людей, яких тестуватимуть. Ми готуємося до того, що кількість випадків коронавірусу може зростати", – сказав він.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поставки експрес-тестів в Україну на коронавірусну інфекцію очікують 16-17 березня.Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’япід час брифінгу в Києві у вівторок, 10 березня, - пишуть Факти "Швидкі тести після поставки можна буде купити в аптеці. Один коштуватиме близько 300 гривень", – сказав він.Крім того, за словами Ляшка, незабаром очікується поставка 50 тест-систем, на кожній з яких можна досліджувати 100 зразків."Вони вже вилетіли з Копенгагена. Сьогодні-завтра очікуємо поставку", – сказав Ляшко.Заступник міністра також зазначив, що цього тижня планується поставка тест-систем в лабораторії у регіонах."Це скоротить час дослідження і збільшить кількість людей, яких тестуватимуть. Ми готуємося до того, що кількість випадків коронавірусу може зростати", – сказав він.

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