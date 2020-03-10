В Україні швидкі тести на коронавірус почнуть продавати в аптеках
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Поставки експрес-тестів в Україну на коронавірусну інфекцію очікують 16-17 березня.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу в Києві у вівторок, 10 березня, - пишуть Факти.
"Швидкі тести після поставки можна буде купити в аптеці. Один коштуватиме близько 300 гривень", – сказав він.
Крім того, за словами Ляшка, незабаром очікується поставка 50 тест-систем, на кожній з яких можна досліджувати 100 зразків.
"Вони вже вилетіли з Копенгагена. Сьогодні-завтра очікуємо поставку", – сказав Ляшко.
Заступник міністра також зазначив, що цього тижня планується поставка тест-систем в лабораторії у регіонах.
"Це скоротить час дослідження і збільшить кількість людей, яких тестуватимуть. Ми готуємося до того, що кількість випадків коронавірусу може зростати", – сказав він.
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Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу в Києві у вівторок, 10 березня, - пишуть Факти.
"Швидкі тести після поставки можна буде купити в аптеці. Один коштуватиме близько 300 гривень", – сказав він.
Крім того, за словами Ляшка, незабаром очікується поставка 50 тест-систем, на кожній з яких можна досліджувати 100 зразків.
"Вони вже вилетіли з Копенгагена. Сьогодні-завтра очікуємо поставку", – сказав Ляшко.
Заступник міністра також зазначив, що цього тижня планується поставка тест-систем в лабораторії у регіонах.
"Це скоротить час дослідження і збільшить кількість людей, яких тестуватимуть. Ми готуємося до того, що кількість випадків коронавірусу може зростати", – сказав він.
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