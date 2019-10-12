Випив сто грам горілки і сів за кермо: на Волині судили горе-водія

Судили волинянина, який п'яним і без водійських прав, керував мотоциклом.Зазначається, що поліцейські склали протокол на 42-річного мешканця села Рокитниця Ковельського району, який 3 лютого цього року о 17:20 в своєму селі керував мотоциклом ІЖ, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, - пише Район.Ковель.Правопорушник в суді пояснив, що взагалі не має посвідчення водія і ніколи не навчався водінню. Він живе в селі, а на життя заробляє, обробляючи землю та збираючи ягоди, має на утриманні неповнолітню дитину.З його слів, того дня він випив сто грам горілки, побачив як сусід ремонтує комусь мотоцикл та попросив проїхатись. Сів та намагався зробити коло біля воріт, але через невміння їхати відразу впав. В цей момент під’їхали працівники поліції та запропонували пройти огляд на стан сп’яніння. Усі вимоги поліції виконав. Поліцейські також склали декілька документів, але він їх не підписував, тому що не розуміється на них. Просив суд пробачити його.Суддя Ковельського міськрайонного суду визнала мешканця Рокитниці винним, але звільнила його від адмінвідповідальності за малозначністю вчиненого, обмежитись щодо нього усним зауваженням, а провадження у справі закрила.Головне фото – ілюстративне.