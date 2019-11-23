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Як у Луцьку відзначатимуть День українського добровольця

Як у Луцьку відзначатимуть День українського добровольця
У Луцьку до Дня українського добровольця відбудеться низка заходів.

Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта.

Так, 13 березня о 10.30 відбудеться панахида у Свято Троїцькому Кафедральному соборі.

На 11.00 запрошують на покладання квітів до пам'ятного фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” на Театральному майдані; 11.30 - ходу добровольців до корпусу № 1 СНУ імені Лесі Українки (вул. Винниченка, 30); 12.00 - урочистий захід в актовій залі Центру культури і дозвілля СНУ імені Лесі Українки (вул. Винниченка, 30).

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Теги: добровольці, заходи, Луцьк
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