У центрі Луцька призупинять рух транспорту





Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта.



Так, 13 березня у місті відбудеться низка заходів до Дня українського добровольця.



Об 11:30

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 13 березня на центральних вулицях міста призупинять рух.Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера ЛуцькаТак, 13 березня у місті відбудеться низка заходів до Дня українського добровольця.Об 11:30 запланували ходу добровольців до корпусу № 1 СНУ імені Лесі Українки (вул. Винниченка, 30). Відтак, під час проходження ходи призупинять рух транспорту проспектом Волі, вулицею Винниченка.

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