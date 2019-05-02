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У центрі Луцька призупинять рух транспорту

У центрі Луцька призупинять рух транспорту
У Луцьку 13 березня на центральних вулицях міста призупинять рух.

Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта.

Так, 13 березня у місті відбудеться низка заходів до Дня українського добровольця.

Об 11:30 запланували ходу добровольців до корпусу № 1 СНУ імені Лесі Українки (вул. Винниченка, 30). Відтак, під час проходження ходи призупинять рух транспорту проспектом Волі, вулицею Винниченка.

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Теги: центр, рух, Луцьк
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