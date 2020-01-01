Бути чи не бути кріогенному виробництву під Луцьком: відома дата вирішальних громадських слухань

Громадські слухання, на яких мають вирішити, чи дати «зелене світло» підприємству «Кріогенсервіс» у будівництві бази з виробництва кріогенних газів, відбудуться у четвер, 12 березня.Про це повідомляють у Гіркополонківській ОТГ.Зокрема, в Полонці мають намір розмістити станцію наповнення балонів промисловими (аргон, кисень, діоксин вуглецю) і медичними (кисень) газами.Нагадаємо, 22 січня відбулися, але тоді присутні так і не проголосували та не ухвалили резолюцію. У громадських слуханнях тоді оголосили перерву.Опісля ж 13 лютогоза участю представників підприємства «Кріогенсервіс». У ЗМІ та серед людей майбутнє виробництво вже «охрестили» «хімічним заводом», тож компанія ініціювала зустріч з громадою, але пояснити, що насправді виробництво - нешкідливе.Громадські слухання розпочнуться о 14:00 в залі засідань сільської ради за адресою: вул. Горохівська, 63а, с. Гірка Полонка.