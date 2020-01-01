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Бути чи не бути кріогенному виробництву під Луцьком: відома дата вирішальних громадських слухань

Бути чи не бути кріогенному виробництву під Луцьком: відома дата вирішальних громадських слухань
Громадські слухання, на яких мають вирішити, чи дати «зелене світло» підприємству «Кріогенсервіс» у будівництві бази з виробництва кріогенних газів, відбудуться у четвер, 12 березня.

Про це повідомляють у Гіркополонківській ОТГ.

Зокрема, в Полонці мають намір розмістити станцію наповнення балонів промисловими (аргон, кисень, діоксин вуглецю) і медичними (кисень) газами.

Нагадаємо, 22 січня відбулися громадські слухання з цього приводу, але тоді присутні так і не проголосували та не ухвалили резолюцію. У громадських слуханнях тоді оголосили перерву.

Опісля ж 13 лютого відбувся круглий стіл за участю представників підприємства «Кріогенсервіс». У ЗМІ та серед людей майбутнє виробництво вже «охрестили» «хімічним заводом», тож компанія ініціювала зустріч з громадою, але пояснити, що насправді виробництво - нешкідливе.

Громадські слухання розпочнуться о 14:00 в залі засідань сільської ради за адресою: вул. Горохівська, 63а, с. Гірка Полонка.





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Теги: Гірка Полонка, Полонка, Кріогенсервіс, гази, станція, виробництво
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