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80-річна бабуся встановила рекорд України з бігу. ВІДЕО

80-річна бабуся встановила рекорд України з бігу. ВІДЕО
У Києві відбулись змагання з легкої атлетики серед ветеранів. Антоніна Ткачук з Черкас встановила новий рекорд України з бігу на дистанції 400 метрів та перемогла.

Жінка перемогла ще 8 учасників, які взяли участь. На фініші спортсменка показала результат 2 хвилин 18 секунд, - пише 24 канал.


Це не єдина перемога черкащанки на чемпіонаті України. Вона також піднялась на найвищу сходинку п'єдесталу на дистанції 60 метрів.

Основною дистанцією для спортсменки є біг на 800-1500 метрів. Цього ж разу Антоніна вирішила спробувати щось нове та не прогадала.

За освітою Антоніна Ткачук інженер-технолог. А прийшла у легку атлетику у 70 років. До цього Антоніна просто займалась спортом, біг був для неї як хоббі.

Щодня спортсменка долає 3-5 кілометрів та лише один день на тиждень дає собі на відпочинок.

Наразі Антоніна Ткачук готується до літнього чемпіонату України.


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Теги: біг, рекорд, Україна, бабуся
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