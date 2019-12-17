80-річна бабуся встановила рекорд України з бігу. ВІДЕО





Жінка перемогла ще 8 учасників, які взяли участь. На фініші спортсменка показала результат 2 хвилин 18 секунд, - пише



Це не єдина перемога черкащанки на чемпіонаті України. Вона також піднялась на найвищу сходинку п'єдесталу на дистанції 60 метрів.



Основною дистанцією для спортсменки є біг на 800-1500 метрів. Цього ж разу Антоніна вирішила спробувати щось нове та не прогадала.



За освітою Антоніна Ткачук інженер-технолог. А прийшла у легку атлетику у 70 років. До цього Антоніна просто займалась спортом, біг був для неї як хоббі.



Щодня спортсменка долає 3-5 кілометрів та лише один день на тиждень дає собі на відпочинок.



Наразі Антоніна Ткачук готується до літнього чемпіонату України.





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Це не єдина перемога черкащанки на чемпіонаті України. Вона також піднялась на найвищу сходинку п'єдесталу на дистанції 60 метрів.Основною дистанцією для спортсменки є біг на 800-1500 метрів. Цього ж разу Антоніна вирішила спробувати щось нове та не прогадала.За освітою Антоніна Ткачук інженер-технолог. А прийшла у легку атлетику у 70 років. До цього Антоніна просто займалась спортом, біг був для неї як хоббі.Щодня спортсменка долає 3-5 кілометрів та лише один день на тиждень дає собі на відпочинок.Наразі Антоніна Ткачук готується до літнього чемпіонату України.

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