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У Луцьку зіткнулися дві інкасаторські автівки

У Луцьку зіткнулися дві інкасаторські автівки
У Луцьку на Ковельській інкасаторський мікроавтобус «Ощадбанку» протаранив авто «KredoBank».

Про це в групі «АвтоАндони Луцька» повідомив Олександр Якобчук, повідомляють Волинські Новини.

«Банкіри не поділили дорогу», – йдеться в дописі.

Як відомо, інкасаторський мікроавтобус «Ощадбанку» не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення із легковиком Hyundai «KredoBank».

Аварія трапилася навпроти ПАТ «Електротермометрія».

Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.

На місці події працювала патрульна поліція.

Деталі – згодом.

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Теги: Луцьк, аварія, інкасаторські автівки
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