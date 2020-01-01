У Луцьку зіткнулися дві інкасаторські автівки
Сьогодні, 16:00
У Луцьку на Ковельській інкасаторський мікроавтобус «Ощадбанку» протаранив авто «KredoBank».
Про це в групі «АвтоАндони Луцька» повідомив Олександр Якобчук, повідомляють Волинські Новини.
«Банкіри не поділили дорогу», – йдеться в дописі.
Як відомо, інкасаторський мікроавтобус «Ощадбанку» не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення із легковиком Hyundai «KredoBank».
Аварія трапилася навпроти ПАТ «Електротермометрія».
Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.
На місці події працювала патрульна поліція.
Деталі – згодом.
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Про це в групі «АвтоАндони Луцька» повідомив Олександр Якобчук, повідомляють Волинські Новини.
«Банкіри не поділили дорогу», – йдеться в дописі.
Як відомо, інкасаторський мікроавтобус «Ощадбанку» не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення із легковиком Hyundai «KredoBank».
Аварія трапилася навпроти ПАТ «Електротермометрія».
Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.
На місці події працювала патрульна поліція.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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