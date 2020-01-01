У Луцьку зіткнулися дві інкасаторські автівки





Про це в групі «АвтоАндони Луцька» повідомив Олександр Якобчук, повідомляють Волинські Новини.



«Банкіри не поділили дорогу», – йдеться в дописі.



Як відомо, інкасаторський мікроавтобус «Ощадбанку» не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення із легковиком Hyundai «KredoBank».



Аварія трапилася навпроти ПАТ «Електротермометрія».



Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.



На місці події працювала патрульна поліція.



Деталі – згодом.

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