На Волині вперше відбудеться учнівський ІТ-чемпіонат





Про це повідомляє виконавча дирекція Луцького ІТ-кластеру (LITaC).



Луцький ІТ-кластер спільно з відділом освіти та культури Луцької райдержадміністрації та Луцьким національним технічним університетом вперше на Волині проведуть учнівський ІТ-чемпіонат «IT I can». Інформатика – базовою дисципліна.



У ньому візьмуть участь учні 10-11 класів закладів загальної середньої освіти Луцького району.



Змагання відбудуться 16 березня 2020 року на факультеті комп'ютерних наук та інформаційних технологій Луцького національного технічного університету (Луцьк, вул. Потебні, 56).



Програма:



10:00 - початок реєстрації учасників



11:30 - урочисте відкриття ІТ-чемпіонату «IT I can»



12:00 - початок змагань



Нагородження переможців відбудеться 19 березня 2020 року о 10:00 у головному корпусі ЛНТУ.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Серед учнів загальноосвітніх шкіл Луцького району вперше відбудеться ІТ-чемпіонат «IT I can».Про це повідомляє виконавча дирекція Луцького ІТ-кластеру (LITaC).Луцький ІТ-кластер спільно з відділом освіти та культури Луцької райдержадміністрації та Луцьким національним технічним університетом вперше на Волині проведуть учнівський ІТ-чемпіонат «IT I can». Інформатика – базовою дисципліна.У ньому візьмуть участь учні 10-11 класів закладів загальної середньої освіти Луцького району.Змагання відбудуться 16 березня 2020 року на факультеті комп'ютерних наук та інформаційних технологій Луцького національного технічного університету (Луцьк, вул. Потебні, 56).Програма:10:00 - початок реєстрації учасників11:30 - урочисте відкриття ІТ-чемпіонату «IT I can»12:00 - початок змаганьНагородження переможців відбудеться 19 березня 2020 року о 10:00 у головному корпусі ЛНТУ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію