На Волині вперше відбудеться учнівський ІТ-чемпіонат
Сьогодні, 17:30
Серед учнів загальноосвітніх шкіл Луцького району вперше відбудеться ІТ-чемпіонат «IT I can».
Про це повідомляє виконавча дирекція Луцького ІТ-кластеру (LITaC).
Луцький ІТ-кластер спільно з відділом освіти та культури Луцької райдержадміністрації та Луцьким національним технічним університетом вперше на Волині проведуть учнівський ІТ-чемпіонат «IT I can». Інформатика – базовою дисципліна.
У ньому візьмуть участь учні 10-11 класів закладів загальної середньої освіти Луцького району.
Змагання відбудуться 16 березня 2020 року на факультеті комп'ютерних наук та інформаційних технологій Луцького національного технічного університету (Луцьк, вул. Потебні, 56).
Програма:
10:00 - початок реєстрації учасників
11:30 - урочисте відкриття ІТ-чемпіонату «IT I can»
12:00 - початок змагань
Нагородження переможців відбудеться 19 березня 2020 року о 10:00 у головному корпусі ЛНТУ.
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Про це повідомляє виконавча дирекція Луцького ІТ-кластеру (LITaC).
Луцький ІТ-кластер спільно з відділом освіти та культури Луцької райдержадміністрації та Луцьким національним технічним університетом вперше на Волині проведуть учнівський ІТ-чемпіонат «IT I can». Інформатика – базовою дисципліна.
У ньому візьмуть участь учні 10-11 класів закладів загальної середньої освіти Луцького району.
Змагання відбудуться 16 березня 2020 року на факультеті комп'ютерних наук та інформаційних технологій Луцького національного технічного університету (Луцьк, вул. Потебні, 56).
Програма:
10:00 - початок реєстрації учасників
11:30 - урочисте відкриття ІТ-чемпіонату «IT I can»
12:00 - початок змагань
Нагородження переможців відбудеться 19 березня 2020 року о 10:00 у головному корпусі ЛНТУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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