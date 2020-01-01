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На Волині вперше відбудеться учнівський ІТ-чемпіонат

На Волині вперше відбудеться учнівський ІТ-чемпіонат
Серед учнів загальноосвітніх шкіл Луцького району вперше відбудеться ІТ-чемпіонат «IT I can».

Про це повідомляє виконавча дирекція Луцького ІТ-кластеру (LITaC).

Луцький ІТ-кластер спільно з відділом освіти та культури Луцької райдержадміністрації та Луцьким національним технічним університетом вперше на Волині проведуть учнівський ІТ-чемпіонат «IT I can». Інформатика – базовою дисципліна.

У ньому візьмуть участь учні 10-11 класів закладів загальної середньої освіти Луцького району.

Змагання відбудуться 16 березня 2020 року на факультеті комп'ютерних наук та інформаційних технологій Луцького національного технічного університету (Луцьк, вул. Потебні, 56).

Програма:

10:00 - початок реєстрації учасників

11:30 - урочисте відкриття ІТ-чемпіонату «IT I can»

12:00 - початок змагань

Нагородження переможців відбудеться 19 березня 2020 року о 10:00 у головному корпусі ЛНТУ.



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Теги: ІТ-чемпіонат, Волинь
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