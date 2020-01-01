Лучани просять повернути розрахунок готівкою у маршрутках





Про це Абрамової Діани від 10 березня.



За її словами, люди стрімко повертаються до оплати готівкою. Якщо на початку зими готівкою платило на одному рейсі біля 10 чоловік, то сьогодні готівкою платить близько третини. Тому вона просить впровадити можливість розраховуватися готівкою легально. Лучанка додає, що теперішні умови оплати проїзду не є сприятливими.



Автор петиції наводить численні недоліки впровадження е-квитка:



"Немає достатньої кількості терміналів, особливо в районі ТЦ "Гостинець", де він необхідний. Не дивлячись на наш час, не у всіх є картка, з якої можна поповнити рахунок онлайн.



Немає контролерів.



Якщо на телефоні пропаде інтернет - розрахунок QR кодом неможливий.



І головне - одна з цілей введення квитка - прозорість та вірний розрахунок вартості проїзду. Ніякої статистики чи інформації з приводу цього немає у вільному доступі.



Водії дозволяють собі хамити та говорити, "нормальні люди платять готівкою", це стосується не всіх, але таких достатньо.



Про покращення умов можна навіть не думати, адже яке покращення може бути, коли дах протікає?



Якось я телефонувала у службу підтримки сітікард. Мало того, що гаряча лінія не є безкоштовною, до того ж ніхто не відповів. Для чого вона потрібна? Мало хто знає", - йдеться у прохані.



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