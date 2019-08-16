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Двоє волинян незаконно зрізали дерев на декілька тисяч гривень

Двоє волинян незаконно зрізали дерев на декілька тисяч гривень
Двом мешканцям села Чорниж Маневицького району повідомили про підозру у незаконній порубці дерев.

Про це інформує пресслужба прокуратури Волинської області.

Так, зранку 21 лютого 50-річний та 27-річний односельці, старший – трактором, молодший – підводою, вирушили у ліс. Кожен із них без будь-яких дозвільних документів зрубав по 4 сосни на території держпідприємства «Колківське лісове господарство», заподіявши лісгоспу істотної шкоди – молодший – на суму майже 38 тис. грн, старший - на понад 40 тис. грн.

Обох їх затримали працівники лісової охорони під час перевезення покрижованих на колоди дерев.

Односельцям повідомили про підозру у незаконній порубці дерев і їх перевезенні.

Триває досудове розслідування.


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Теги: ліс, дерева, Волинь
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