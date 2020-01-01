Водій, який пропонував хабар волинським поліцейським, заплатить чималий штраф
Сьогодні, 16:45
Покарали 28-річного хлопця з Черкаської області, який хотів підкупити волинських поліцейських.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Удень 31 січня 2020 року поблизу стаціонарного поста "Вишнів" поліцейські роти з обслуговування міста Ковель Управління патрульної поліції у Волинській області зупинили за порушення Правил дорожнього руху авто, за кермом якого перебував цей громадянин.
Правоохоронці запросили його у приміщення поста, аби розглянути справу про вчинення ним адміністративного правопорушення – і там водій намагався за 200 гривень залагодити з поліцейськими питання про не притягнення його до відповідальності.
Проте правоохоронці припинили такі його дії та повідомили про злочин в установленому порядку.
Згодом водій визнав свою винуватість у вчиненні злочину й суд, затвердивши угоду про визнання винуватості, призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 12 750 гривень.
Прокуратура області знову попереджує – згідно із чинним законодавством кримінальна відповідальність за надання неправомірної вигоди настає незалежно від її суми. Кожен, хто намагається у такий спосіб залагодити якісь питання із посадовцями, чинить кримінальне правопорушення і відповідатиме перед законом.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Удень 31 січня 2020 року поблизу стаціонарного поста "Вишнів" поліцейські роти з обслуговування міста Ковель Управління патрульної поліції у Волинській області зупинили за порушення Правил дорожнього руху авто, за кермом якого перебував цей громадянин.
Правоохоронці запросили його у приміщення поста, аби розглянути справу про вчинення ним адміністративного правопорушення – і там водій намагався за 200 гривень залагодити з поліцейськими питання про не притягнення його до відповідальності.
Проте правоохоронці припинили такі його дії та повідомили про злочин в установленому порядку.
Згодом водій визнав свою винуватість у вчиненні злочину й суд, затвердивши угоду про визнання винуватості, призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 12 750 гривень.
Прокуратура області знову попереджує – згідно із чинним законодавством кримінальна відповідальність за надання неправомірної вигоди настає незалежно від її суми. Кожен, хто намагається у такий спосіб залагодити якісь питання із посадовцями, чинить кримінальне правопорушення і відповідатиме перед законом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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