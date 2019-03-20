На Рівненщині від грипу померла жінка
Сьогодні, 17:05
На Рівненщині від ускладнень грипу померла 51-річна жителька Костопільського району.
Жінка захворіла ще 27 лютого, а за медичною допомогою звернулась 2 березня. Її госпіталізували у лікарню, - пише Рівненський лабораторний центр.
Хворій встановили діагноз - грип А, ускладнений не госпітальною двобічною пневмонією. Врятувати жінку не вдалося, 8 березня хвора померла.
До слова, це вже п’ята смерть від ускладнень грипу у цьому році.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Жінка захворіла ще 27 лютого, а за медичною допомогою звернулась 2 березня. Її госпіталізували у лікарню, - пише Рівненський лабораторний центр.
Хворій встановили діагноз - грип А, ускладнений не госпітальною двобічною пневмонією. Врятувати жінку не вдалося, 8 березня хвора померла.
До слова, це вже п’ята смерть від ускладнень грипу у цьому році.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Опір та «коридор» з поліції: муніципали таки зрізали паркан біля Старого ринку. ВІДЕО
Сьогодні, 17:08
Волинські лікарі провели операцію зі збільшення грудей. ФОТО 18+
Сьогодні, 17:07
На Рівненщині від грипу померла жінка
Сьогодні, 17:05
У Луцьку водій не пропустив «швидку», що їхала рятувати пацієнта з ножовим пораненням. ВІДЕО
Сьогодні, 17:00
Медіа