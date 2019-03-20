На Рівненщині від грипу померла жінка





Жінка захворіла ще 27 лютого, а за медичною допомогою звернулась 2 березня. Її госпіталізували у лікарню, - пише Рівненський лабораторний центр.



Хворій встановили діагноз - грип А, ускладнений не госпітальною двобічною пневмонією. Врятувати жінку не вдалося, 8 березня хвора померла.



До слова, це вже п’ята смерть від ускладнень грипу у цьому році.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненщині від ускладнень грипу померла 51-річна жителька Костопільського району.Жінка захворіла ще 27 лютого, а за медичною допомогою звернулась 2 березня. Її госпіталізували у лікарню, - пише Рівненський лабораторний центр.Хворій встановили діагноз - грип А, ускладнений не госпітальною двобічною пневмонією. Врятувати жінку не вдалося, 8 березня хвора померла.До слова, це вже п’ята смерть від ускладнень грипу у цьому році.

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