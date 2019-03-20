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На Рівненщині від грипу померла жінка

На Рівненщині від грипу померла жінка
На Рівненщині від ускладнень грипу померла 51-річна жителька Костопільського району.

Жінка захворіла ще 27 лютого, а за медичною допомогою звернулась 2 березня. Її госпіталізували у лікарню, - пише Рівненський лабораторний центр.

Хворій встановили діагноз - грип А, ускладнений не госпітальною двобічною пневмонією. Врятувати жінку не вдалося, 8 березня хвора померла.

До слова, це вже п’ята смерть від ускладнень грипу у цьому році.


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Теги: смерть, грип, Рівненщина, жінка
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