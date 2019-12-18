Опір та «коридор» з поліції: муніципали таки зрізали паркан біля Старого ринку. ВІДЕО

Представники департаменту муніципальної варти Луцькради зрізали та винесли паркан, яким був обгороджений ринок з боку парку. На місці – чимала кількість поліції та підприємців ринку.Про це повідомляє кореспондентз місця події.Станом на 17:00 10 березня муніципали демонтували майже увесь залізний паркан, залишилися лише декілька секцій.Муніципали винесли паркан через коридор, який створили працівники поліції, адже присутні підприємці Старого ринку намагалися чинити опір.На місці перебуває чимала кількість поліції, у тому числі – головний патрульний поліцейський Волиніта заступник очільника поліції області. Останній, зокрема, намагається пояснити підприємцям, що муніципали мають законне право на демонтаж паркану, а поліцейські перебувають на місці задля уникнення силового протистояння.Очільниця департаменту муніципальної варти Луцькрадиу коментарі журналістам розповіла, що усі роботи здійснюють відповідно до рішення міської ради. За її словами, сьогодні ж, 10 березня, продовжать і демонтаж контейнерів на ринку. Сиротинська додала, що від підприємці вже написали 35 заяв на добровільне вивезення їхніх контейнерів міською радою. Станом на 10 березня за рахунок міської ради з території Старого ринку вже вивезли 26 контейнерів. Ще частину демонтували і вивезли підприємці самостійно.