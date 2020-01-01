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«ПортCity» запрошує на «Музику весни»*

«ПортCity» запрошує на «Музику весни»*
У торгово-розважальному центрі «ПортCity» відвідувачам даруватимуть весняний настрій.

«У торгово-розважальному центрі «ПортCity» весняний настрій створюється щодня, а щоб він передався і відвідувачам – запрошуємо на «Музику весни», - розповіли в адміністрації «ПортCity».

У неділю, 15 березня, на першому поверсі з 16:00 гостей зустрічатимуть звучанням саксофону та мелодійним співом.

«Весна прийшла не лише на календарі, а й до кожного – гарним настроєм, новими мріями та сподіваннями. Ми теж піддалися її впливу! В «ПортCity» на відвідувачів чекають оновлені колекції одягу, взуття, аксесуарів, а ще вигідні пропозиції у всіх розважальних зонах для ще більш активного та цікавого відпочинку», - розповіли в ТРЦ «ПортCity».

«ПортCity» запрошує на «Музику весни»*


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Теги: ПортCity
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