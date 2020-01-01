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Мешканці кількох будинків у Луцьку залишаться без газу

Мешканці кількох будинків у Луцьку залишаться без газу
11-12 березня тимчасово без газопостачання залишаться мешканці двох вулиць у Луцьку.

Про це інформує пресслужба "Волингазу".

Компанія інформує клієнтів, що у зв’язку з встановленням приладів обліку газу частково без газопостачання залишаться мешканці деяких будинків на вулицях Винниченка та Рівненська.

Багатоквартирні будинки на Винниченка, № 20, 47, 49 – тимчасово без газопостачання 11 березня. На Рівненській, № 85, 85а, 111 – 12 березня без газу.

Спеціалісти просять споживачів газу забезпечити вільний доступ до газової труби. А точніше – прибрати меблі, зняти навісні полиці, словом, усе, що може перешкоджати проведенню монтажних робіт.

Також фахівці газової компанії звертаються з проханням до мешканців квартир із 09:00 до 17:00 бути присутніми в своїх помешканнях для допуску до газових приладів та проведення повторного пуску газу.

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Теги: газ, відключення, Луцьк
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