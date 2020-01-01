У водойми Волині випустили понад 2 тонни риби. ФОТО





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Так, 6 і 9 березня в озеро Грушівське поблизу села Грушівка Ковельського району випустили рибу. Зариблення здійснювалося за рахунок коштів орендаря водного об’єкту відповідно до науково-біологічного обгрунтування.



До озера вселили 2 000 кілограм дволіток риби: 12 500 коропа. Вага одного екземпляра становила 160 грамів. Зарибок виростили в ставовому рибному господарстві у селі Несвіч Луцького району. Контроль за проведенням зариблення проводили представники рибоохорони та органів місцевого самоврядування.



9 березня відбулося зариблення рибогосподарського водного об’єкту, що знаходься в басейні річки Омелянівка у місті Луцьк. Вселення здійснювалося за рахунок коштів небайдужих громадян та громадських активістів. До водойми випустили понад 500 дволіток коропа, загальною вагою 110 кілограм. Вага одного екземпляра малька становила 200 грамів. Зарибок виростили в ставовому рибному господарстві у селі Уляники Рожищенського району.



Контроль за проведенням робіт із вселення водних біоресурсів здійснювали працівники Волинського рибоохоронного патруля та відділу екології Луцької міської ради.



"В останні роки стан природного відтворення водних живих ресурсів значно погіршився внаслідок дії ряду зовнішніх факторів, головним з яких є антропогенні – несприятливий гідрологічний режим, замулення та заростання нерестовищ, забруднення води, нерегульований вилов. Тому штучне зариблення наших водойм життєво необхідне, воно сприяє збільшенню видового різноманіття водних біоресурсів та сприяє відновленню рибогосподарського потенціалу", - прокоментував начальник Управління Держрибагентства у Волинській області Тарас Куньчик.



Волинський рибоохоронний патруль просить громадян брати участь у збереженні рибних запасів в місцях їх вселення і своєчасно сповіщати про порушення за номером телефону (067) 360-78-40.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За два дні у водойми Волинської області випустили 13 тисяч риби. Загальна вага вселеного малька склала 2 110 кілограм.Про це повідомляє рибпатруль у Волинській області.Так, 6 і 9 березня в озеро Грушівське поблизу села Грушівка Ковельського району випустили рибу. Зариблення здійснювалося за рахунок коштів орендаря водного об’єкту відповідно до науково-біологічного обгрунтування.До озера вселили 2 000 кілограм дволіток риби: 12 500 коропа. Вага одного екземпляра становила 160 грамів. Зарибок виростили в ставовому рибному господарстві у селі Несвіч Луцького району. Контроль за проведенням зариблення проводили представники рибоохорони та органів місцевого самоврядування.9 березня відбулося зариблення рибогосподарського водного об’єкту, що знаходься в басейні річки Омелянівка у місті Луцьк. Вселення здійснювалося за рахунок коштів небайдужих громадян та громадських активістів. До водойми випустили понад 500 дволіток коропа, загальною вагою 110 кілограм. Вага одного екземпляра малька становила 200 грамів. Зарибок виростили в ставовому рибному господарстві у селі Уляники Рожищенського району.Контроль за проведенням робіт із вселення водних біоресурсів здійснювали працівники Волинського рибоохоронного патруля та відділу екології Луцької міської ради."В останні роки стан природного відтворення водних живих ресурсів значно погіршився внаслідок дії ряду зовнішніх факторів, головним з яких є антропогенні – несприятливий гідрологічний режим, замулення та заростання нерестовищ, забруднення води, нерегульований вилов. Тому штучне зариблення наших водойм життєво необхідне, воно сприяє збільшенню видового різноманіття водних біоресурсів та сприяє відновленню рибогосподарського потенціалу", - прокоментував начальник Управління Держрибагентства у Волинській області Тарас Куньчик.Волинський рибоохоронний патруль просить громадян брати участь у збереженні рибних запасів в місцях їх вселення і своєчасно сповіщати про порушення за номером телефону

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