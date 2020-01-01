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Чотири школи на Волині закрили на карантин через грип і ГРВІ

Чотири школи на Волині закрили на карантин через грип і ГРВІ
На Волині за минулий тиждень майже 8 тисяч людей захворіли на грип та ГРВІ. У інфекційні відділення госпіталізували дві сотні недужих.

Про це пише Суспільне Волинь.

«У Луцьку, Володимирі-Волинському і семи районах Волині станом на сьогодні на 30% перевищений епідпоріг – захворюваність на грип та ГРВІ тримається на високому рівні», - розповіла лікар-епідеміолог Лариса Дудковська.

В області припинили навчання у чотирьох школах – у Володимир-Волинському, Любомльському районах та Іваничах.

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Теги: грип, Волинь
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