Чотири школи на Волині закрили на карантин через грип і ГРВІ
Сьогодні, 17:37
На Волині за минулий тиждень майже 8 тисяч людей захворіли на грип та ГРВІ. У інфекційні відділення госпіталізували дві сотні недужих.
Про це пише Суспільне Волинь.
«У Луцьку, Володимирі-Волинському і семи районах Волині станом на сьогодні на 30% перевищений епідпоріг – захворюваність на грип та ГРВІ тримається на високому рівні», - розповіла лікар-епідеміолог Лариса Дудковська.
В області припинили навчання у чотирьох школах – у Володимир-Волинському, Любомльському районах та Іваничах.
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Про це пише Суспільне Волинь.
«У Луцьку, Володимирі-Волинському і семи районах Волині станом на сьогодні на 30% перевищений епідпоріг – захворюваність на грип та ГРВІ тримається на високому рівні», - розповіла лікар-епідеміолог Лариса Дудковська.
В області припинили навчання у чотирьох школах – у Володимир-Волинському, Любомльському районах та Іваничах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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