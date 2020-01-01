Чотири школи на Волині закрили на карантин через грип і ГРВІ





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«У Луцьку, Володимирі-Волинському і семи районах Волині станом на сьогодні на 30% перевищений епідпоріг – захворюваність на грип та ГРВІ тримається на високому рівні», - розповіла лікар-епідеміолог Лариса Дудковська.



В області припинили навчання у чотирьох школах – у Володимир-Волинському, Любомльському районах та Іваничах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині за минулий тиждень майже 8 тисяч людей захворіли на грип та ГРВІ. У інфекційні відділення госпіталізували дві сотні недужих.Про це пише Суспільне Волинь «У Луцьку, Володимирі-Волинському і семи районах Волині станом на сьогодні на 30% перевищений епідпоріг – захворюваність на грип та ГРВІ тримається на високому рівні», - розповіла лікар-епідеміологВ області припинили навчання у чотирьох школах – у Володимир-Волинському, Любомльському районах та Іваничах.

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