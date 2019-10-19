16-річний хлопець, випивши чарку, вкрав у волинянина «Жигуля»

У 48-річного жителя Каменя-Каширського з його гаража викрали автомобіль «ВАЗ 21063».Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Співробітники сектору реагування патрульної поліції оперативно затримали викрадений автомобіль. За кермом транспортного засобу перебував 16-річний місцевий житель. Хлопець керував легковиком у стані алкогольного сп’яніння. Транспортний засіб вилучили. На водія склали адміністративний протокол за статтею 130 (керування транспортним засобом особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене з проникненням у приміщення. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Досудове розслідування триває.