16-річний хлопець, випивши чарку, вкрав у волинянина «Жигуля»
Сьогодні, 17:43
У 48-річного жителя Каменя-Каширського з його гаража викрали автомобіль «ВАЗ 21063».
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Співробітники сектору реагування патрульної поліції оперативно затримали викрадений автомобіль. За кермом транспортного засобу перебував 16-річний місцевий житель. Хлопець керував легковиком у стані алкогольного сп’яніння. Транспортний засіб вилучили. На водія склали адміністративний протокол за статтею 130 (керування транспортним засобом особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене з проникненням у приміщення. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Досудове розслідування триває.
Фото ілюстративне
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Співробітники сектору реагування патрульної поліції оперативно затримали викрадений автомобіль. За кермом транспортного засобу перебував 16-річний місцевий житель. Хлопець керував легковиком у стані алкогольного сп’яніння. Транспортний засіб вилучили. На водія склали адміністративний протокол за статтею 130 (керування транспортним засобом особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене з проникненням у приміщення. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Досудове розслідування триває.
Фото ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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