вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

16-річний хлопець, випивши чарку, вкрав у волинянина «Жигуля»

16-річний хлопець, випивши чарку, вкрав у волинянина «Жигуля»
У 48-річного жителя Каменя-Каширського з його гаража викрали автомобіль «ВАЗ 21063».

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Співробітники сектору реагування патрульної поліції оперативно затримали викрадений автомобіль. За кермом транспортного засобу перебував 16-річний місцевий житель. Хлопець керував легковиком у стані алкогольного сп’яніння. Транспортний засіб вилучили. На водія склали адміністративний протокол за статтею 130 (керування транспортним засобом особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене з проникненням у приміщення. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Досудове розслідування триває.

Фото ілюстративне




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, автомобіль, викрадення, Камінь-Каширський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кесарів розтин, вагінальні пологи і «люкс»-палати: скільки у Луцьку коштує народити дитину
Квітковий бум: де найдешевші тюльпани у Луцьку та які ціни на базарах і в магазинах. ФОТО
Як не захворіти на коронавірус, грип чи ГРВІ: поради лікаря для волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У мішках, сумках та каністрах: на Волині зупинили 4 спроби контрабанди цигарок
Сьогодні, 18:18
Штормове попередження: на Заході України – шквальний вітер
Сьогодні, 17:50
16-річний хлопець, випивши чарку, вкрав у волинянина «Жигуля»
Сьогодні, 17:43
Чотири школи на Волині закрили на карантин через грип і ГРВІ
Сьогодні, 17:37
На Волині вперше відбудеться учнівський ІТ-чемпіонат
Сьогодні, 17:30
Схожі новини
У Луцьку вкрали припарковану в дворі автівку У Луцьку вкрали припарковану в дворі автівку
28 лютий, 14:55
Через крадіжку «Москвича» перекрили виїзди з Луцька, - ЗМІ Через крадіжку «Москвича» перекрили виїзди з Луцька, - ЗМІ
27 січень, 21:25
На Волині хлопець вкрав посуд з кафе і під час затримання вдарив полісменку На Волині хлопець вкрав посуд з кафе і під час затримання вдарив полісменку
19 жовтень, 2019, 11:02
У місті на Волині «на гарячому» спіймали автокрадія У місті на Волині «на гарячому» спіймали автокрадія
12 вересень, 2019, 22:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 11 березня
Сьогодні, 19:00
 0
У Луцьку автомобіль наїхав на дитину. ФОТО
Сьогодні, 18:50
 0
20-річна дівчина, яка служить у Луцькому прикордонному загоні, вчить колег боксувати. ВІДЕО
Сьогодні, 18:39
 0
У мішках, сумках та каністрах: на Волині зупинили 4 спроби контрабанди цигарок
Сьогодні, 18:18
 0
Штормове попередження: на Заході України – шквальний вітер
Сьогодні, 17:50
 0
Медіа
відео
1/8