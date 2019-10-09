У мішках, сумках та каністрах: на Волині зупинили 4 спроби контрабанди цигарок





Про це Оксана Петрів.



За 2 дні зафіксували 4 спроби контрабанди тютюнових виробів:



- у ПП "Доманове" з мікроавтобусу вилучили 370 пачок цигарок;

- у відділ "Дольськ" біля кордону виявили 470 пачок у поліетиленових пакета;

- на ділянці "Світязь" 330 пачок тютюну були приховані у пластиковій каністрі.

- ще 1190 пачок цигарок були приховані у мішках та сумках.



Зі слів Оксани Петрів, усі виявлені цигарки передадуть працівникам ДФС.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За вихідні на волинському кордоні вилучили 2360 пачок цигарок.Про це Суспільному розповіла речниця Луцького прикордонного загонуЗа 2 дні зафіксували 4 спроби контрабанди тютюнових виробів:- у ПП "Доманове" з мікроавтобусу вилучили 370 пачок цигарок;- у відділ "Дольськ" біля кордону виявили 470 пачок у поліетиленових пакета;- на ділянці "Світязь" 330 пачок тютюну були приховані у пластиковій каністрі.- ще 1190 пачок цигарок були приховані у мішках та сумках.Зі слів Оксани Петрів, усі виявлені цигарки передадуть працівникам ДФС.

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