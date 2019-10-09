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У мішках, сумках та каністрах: на Волині зупинили 4 спроби контрабанди цигарок

У мішках, сумках та каністрах: на Волині зупинили 4 спроби контрабанди цигарок
За вихідні на волинському кордоні вилучили 2360 пачок цигарок.

Про це Суспільному розповіла речниця Луцького прикордонного загону Оксана Петрів.

За 2 дні зафіксували 4 спроби контрабанди тютюнових виробів:

- у ПП "Доманове" з мікроавтобусу вилучили 370 пачок цигарок;
- у відділ "Дольськ" біля кордону виявили 470 пачок у поліетиленових пакета;
- на ділянці "Світязь" 330 пачок тютюну були приховані у пластиковій каністрі.
- ще 1190 пачок цигарок були приховані у мішках та сумках.

Зі слів Оксани Петрів, усі виявлені цигарки передадуть працівникам ДФС.

У мішках, сумках та каністрах: на Волині зупинили 4 спроби контрабанди цигарок
У мішках, сумках та каністрах: на Волині зупинили 4 спроби контрабанди цигарок
У мішках, сумках та каністрах: на Волині зупинили 4 спроби контрабанди цигарок

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Теги: прикордонник, Волинь, контрабандисти
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