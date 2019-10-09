У мішках, сумках та каністрах: на Волині зупинили 4 спроби контрабанди цигарок
Сьогодні, 18:18
За вихідні на волинському кордоні вилучили 2360 пачок цигарок.
Про це Суспільному розповіла речниця Луцького прикордонного загону Оксана Петрів.
За 2 дні зафіксували 4 спроби контрабанди тютюнових виробів:
- у ПП "Доманове" з мікроавтобусу вилучили 370 пачок цигарок;
- у відділ "Дольськ" біля кордону виявили 470 пачок у поліетиленових пакета;
- на ділянці "Світязь" 330 пачок тютюну були приховані у пластиковій каністрі.
- ще 1190 пачок цигарок були приховані у мішках та сумках.
Зі слів Оксани Петрів, усі виявлені цигарки передадуть працівникам ДФС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Суспільному розповіла речниця Луцького прикордонного загону Оксана Петрів.
За 2 дні зафіксували 4 спроби контрабанди тютюнових виробів:
- у ПП "Доманове" з мікроавтобусу вилучили 370 пачок цигарок;
- у відділ "Дольськ" біля кордону виявили 470 пачок у поліетиленових пакета;
- на ділянці "Світязь" 330 пачок тютюну були приховані у пластиковій каністрі.
- ще 1190 пачок цигарок були приховані у мішках та сумках.
Зі слів Оксани Петрів, усі виявлені цигарки передадуть працівникам ДФС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку автомобіль наїхав на дитину. ФОТО
Сьогодні, 18:50
20-річна дівчина, яка служить у Луцькому прикордонному загоні, вчить колег боксувати. ВІДЕО
Сьогодні, 18:39
У мішках, сумках та каністрах: на Волині зупинили 4 спроби контрабанди цигарок
Сьогодні, 18:18
Штормове попередження: на Заході України – шквальний вітер
Сьогодні, 17:50
16-річний хлопець, випивши чарку, вкрав у волинянина «Жигуля»
Сьогодні, 17:43
Медіа