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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 11 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 11 березня
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.

За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Любешові, Маневичах можливий невеликий дощ.

Температура повітря вночі близько +3…+5 градусів, удень – до +10…+11. Вітер південно-західний, південний, північно-західний і західний, 1-6 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.



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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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