20-річна дівчина, яка служить у Луцькому прикордонному загоні, вчить колег боксувати. ВІДЕО
Сьогодні, 18:39
У 20 років волинянка Софія Неділько – двічі чемпіонка світу з кікбоксингу серед молоді та бронзова призерка Чемпіонату Європи з боксу.
Дівчина служить у Луцькому прикордонному загоні, вона першою зустрічає авто і перевіряє їх на наявність вибухівки, - йдеться у сюжеті "Суспільного".
Науку тренера Софія вловлює миттєво і тепер Андрій Подвальний, каже, мусить не пропустити удар від учениці.
"Софії від природи хороші дані, швидкість реакції, плюс під час поєдинку вона не панікує, як інші спортсмени", - каже тренер Андрій Подвальний.
Природні вміння Софії і привели її у цей спорт. Дівчина каже, що не планувала ставати в спаринги, проти жіночого боксу був її тренер.
"Спочатку, прийшовши на бокс, я казала: як так дівчинка буде битися? Я просто не уявляла. Але перші спаринги, перші напрацювання навіть такі легкі – ми там просто вивчали удари, просто на суперниці, не билися, тому мені навіть дуже сподобалося спочатку", - пригадує двократна чемпіонка світу з кікбоксингу Софія Неділько.
2015 року Софія вперше стала Чемпіонкою світу серед молоді і свій здобуток підтвердила 2016-го. Торік в Ірландії на Чемпіонаті світу обійшла представників понад 50 країн - завоювала "срібло".
"Софія тільки другий рік виступає у дорослому спорті. Вона ще не набрала максимальних кондицій для того, щоб на рівні боксувати з титулованими спортсменами", - розповідає тренер Софії Неділько Андрій Подвальний.
Вищу освіту дівчина здобула на факультеті фізкультури Східноєвропейського університету. Каже: завжди захоплювалася військовими. Нині працює в прикордонній службі. В обов’язки входить служба на КПП й патрулювання військового містечка.
"Я вибрала прикордонний, оскільки, мені здається, це ближче до моїх досягнень. Ми перевіряємо на наявність закладок, які можливо зараз вчепити на машину, оскільки у важкому періоді може статися будь-яка ситуація, тому ми ретельно ставимося до пропуску машин", - пояснила свій вибір дівчина.
На службі застосовувати спортивні вміння не доводилося, каже Софія. Іноді, додає, тренує колег.
"Для нас дуже важливо якусь мати розрядку, щоб вийти й позайматися, відпочити трошечки від паперової роботи й навіть при виїзді на кордон, можливо, знадобиться", - розповідає колега Софії Неділько Лілія Бокій.
Вид спорту, який обрала дівчина, має свої вимоги, у тому числі в харчуванні. Зранку – вівсянка на молоці з родзинками та горіхами. На обід – грильоване куряче м’ясо та зелений салат.
Кікбоксинг, розповідає Софія, змушує тримати себе у формі. Має власну тактику боксування, що дозволяє відбивати більшість ударів. Якщо пропустить - синці приховує під косметикою. Але таке, каже, трапляється рідко.
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Дівчина служить у Луцькому прикордонному загоні, вона першою зустрічає авто і перевіряє їх на наявність вибухівки, - йдеться у сюжеті "Суспільного".
Науку тренера Софія вловлює миттєво і тепер Андрій Подвальний, каже, мусить не пропустити удар від учениці.
"Софії від природи хороші дані, швидкість реакції, плюс під час поєдинку вона не панікує, як інші спортсмени", - каже тренер Андрій Подвальний.
Природні вміння Софії і привели її у цей спорт. Дівчина каже, що не планувала ставати в спаринги, проти жіночого боксу був її тренер.
"Спочатку, прийшовши на бокс, я казала: як так дівчинка буде битися? Я просто не уявляла. Але перші спаринги, перші напрацювання навіть такі легкі – ми там просто вивчали удари, просто на суперниці, не билися, тому мені навіть дуже сподобалося спочатку", - пригадує двократна чемпіонка світу з кікбоксингу Софія Неділько.
2015 року Софія вперше стала Чемпіонкою світу серед молоді і свій здобуток підтвердила 2016-го. Торік в Ірландії на Чемпіонаті світу обійшла представників понад 50 країн - завоювала "срібло".
"Софія тільки другий рік виступає у дорослому спорті. Вона ще не набрала максимальних кондицій для того, щоб на рівні боксувати з титулованими спортсменами", - розповідає тренер Софії Неділько Андрій Подвальний.
Вищу освіту дівчина здобула на факультеті фізкультури Східноєвропейського університету. Каже: завжди захоплювалася військовими. Нині працює в прикордонній службі. В обов’язки входить служба на КПП й патрулювання військового містечка.
"Я вибрала прикордонний, оскільки, мені здається, це ближче до моїх досягнень. Ми перевіряємо на наявність закладок, які можливо зараз вчепити на машину, оскільки у важкому періоді може статися будь-яка ситуація, тому ми ретельно ставимося до пропуску машин", - пояснила свій вибір дівчина.
На службі застосовувати спортивні вміння не доводилося, каже Софія. Іноді, додає, тренує колег.
"Для нас дуже важливо якусь мати розрядку, щоб вийти й позайматися, відпочити трошечки від паперової роботи й навіть при виїзді на кордон, можливо, знадобиться", - розповідає колега Софії Неділько Лілія Бокій.
Вид спорту, який обрала дівчина, має свої вимоги, у тому числі в харчуванні. Зранку – вівсянка на молоці з родзинками та горіхами. На обід – грильоване куряче м’ясо та зелений салат.
Кікбоксинг, розповідає Софія, змушує тримати себе у формі. Має власну тактику боксування, що дозволяє відбивати більшість ударів. Якщо пропустить - синці приховує під косметикою. Але таке, каже, трапляється рідко.
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