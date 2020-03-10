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Через коронавірус українська відома авіакомпанія скасовує рейси до 16 країн світу

Через коронавірус українська відома авіакомпанія скасовує рейси до 16 країн світу
Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України (МАУ) призупиняє рейси до 16 країн світу, а також скасовує другу частоту окремих внутрішніх рейсів.

Про це повідомляють "Факти".

МАУ скасовує деякі рейси до Італії, Швейцарії, Греції, Німеччини, Ізраїлю, Іспанії, Великої Британії, Литви, Азербайджану, Туреччини, Польщі, Угорщини, Австрії, Чехії, Фінляндії та Данії.

В авіакомпанії пояснюють рішення про скорочення рейсів зниженням попиту на авіаперельоти, пов’язане з розповсюдженням нового коронавірусу в світі.

МАУ рекомендує відстежувати статус рейсів за декілька днів до вильоту на сайті або телефонувати у контактний центр.

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Теги: МАУ, авіарейси, коронавірус
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