На Волині судили чоловіка, який лаявся у школі





Про це йдеться у постанові Володимир-Волинського міського суду, –



За нецензурні слова порушника притягнули до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 173 КУпАП (Дрібне хуліганство).



У суді чоловік свою вину визнав повністю, просив суд суворо його не карати.



На чоловіка наклали адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 85 гривень.



Також він сплатить понад 420 гривень судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловік, перебуваючи в приміщенні спеціалізованого ліцею «Центр освіти», що по вулиці Берегового, 1 в місті Володимир-Волинський висловлювався нецензурною лайкою, чим порушив громадський порядок.Про це йдеться у постанові Володимир-Волинського міського суду, – передає сайт «Княжий Град».За нецензурні слова порушника притягнули до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 173 КУпАП (Дрібне хуліганство).У суді чоловік свою вину визнав повністю, просив суд суворо його не карати.На чоловіка наклали адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 85 гривень.Також він сплатить понад 420 гривень судового збору.

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