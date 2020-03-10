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На Волині судили чоловіка, який лаявся у школі

На Волині судили чоловіка, який лаявся у школі
Чоловік, перебуваючи в приміщенні спеціалізованого ліцею «Центр освіти», що по вулиці Берегового, 1 в місті Володимир-Волинський висловлювався нецензурною лайкою, чим порушив громадський порядок.

Про це йдеться у постанові Володимир-Волинського міського суду, – передає сайт «Княжий Град».

За нецензурні слова порушника притягнули до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 173 КУпАП (Дрібне хуліганство).

У суді чоловік свою вину визнав повністю, просив суд суворо його не карати.

На чоловіка наклали адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 85 гривень.

Також він сплатить понад 420 гривень судового збору.

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Теги: володимир, суд, штраф
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