На Волині сім разів гасили пожежу через підпал сухої трави





Зокрема, 3 березня рятувальники ліквідували пожежу сухої трави на площі 2 гектари у Рожищенському районі та загоряння сухої трави на площі 0,6 гектара біля села Підгайці Луцького району. 6 березня працівники 12-ої ДПРЧ ліквідували пожежу сухої трави на площі 1 гектар біля села В’язівне Любешівського району, -



7 березня працівники 1-ої ДПРЧ приборкали пожежу сміття біля ріки Сапалаївка на вулиці Карпенка-Карого у Луцьку, а біля села Старовойтове Любомльського району працівники ДСНС ліквідували горіння площею пів гектара.



Рятувальники закликають громадян дотримуватися вимог пожежної безпеки. Під час господарювання на присадибних ділянках та відкритих територіях заборонено спалювати сміття й суху рослинність. При виявленні ознак пожежі викликайте рятувальників за номером 101.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулий тиждень працівники пожежно-рятувальних підрозділів ліквідували 7 загорянь сухої трави, сміття та чагарників, що трапилися через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.Зокрема, 3 березня рятувальники ліквідували пожежу сухої трави на площі 2 гектари у Рожищенському районі та загоряння сухої трави на площі 0,6 гектара біля села Підгайці Луцького району. 6 березня працівники 12-ої ДПРЧ ліквідували пожежу сухої трави на площі 1 гектар біля села В’язівне Любешівського району, - пише Кордон.7 березня працівники 1-ої ДПРЧ приборкали пожежу сміття біля ріки Сапалаївка на вулиці Карпенка-Карого у Луцьку, а біля села Старовойтове Любомльського району працівники ДСНС ліквідували горіння площею пів гектара.Рятувальники закликають громадян дотримуватися вимог пожежної безпеки. Під час господарювання на присадибних ділянках та відкритих територіях заборонено спалювати сміття й суху рослинність. При виявленні ознак пожежі викликайте рятувальників за номером 101.

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