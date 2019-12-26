Два райони на Волині залишилися без газопостачання





Про це йшлося 10 березня під час засідання постійної комісії Волинської обласної ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, паливно-енергетичного комплексу, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства, -



На розгляд депутатів винесли проєкт рішення про проблему із забезпеченням населення області зі скрапленим газом.



Як було поінформовано, з осені минулого року було припинене постачання скрапленого газу жителям Любомльського та Шацького районів.



Відзначимо, що згадані райони не газифіковані, тож газ у балонах – основне джерело в побуті для приготування їжі. Через припинення постачання жителі змушені заправляти балони на заправках, що заборонено правилами техніки безпеки.



Окрім того, практично припинила роботу Любомльська дільниця скрапленого газу, при якій функціонувала газова аварійна служба.



У ДП «Івано-Франківськ-Пропан» пояснили, що постачання припинили через не проведення аукціонів із продажу газу для забезпечення потреб населення.



Голова комісія, депутат Юрій Цейко запропонував звернутися до центральної влади з проханням вирішити питання щодо забезпечення населення газом для побутових потреб.



Члени комісії підтримали пропозицію на голосуванні. Далі мають підготувати відповідний проєкт рішення щодо звернення, у підсумку яке розглянуть на сесії облради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Два райони у Волинській області залишилися сам на сам із газовим питанням. Жителям припинили постачати скраплений газ у балонах, тому вони змушені вдаватися до послуг заправок.Про це йшлося 10 березня під час засідання постійної комісії Волинської обласної ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, паливно-енергетичного комплексу, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства, - пише ІА Волинські новини.На розгляд депутатів винесли проєкт рішення про проблему із забезпеченням населення області зі скрапленим газом.Як було поінформовано, з осені минулого року було припинене постачання скрапленого газу жителям Любомльського та Шацького районів.Відзначимо, що згадані райони не газифіковані, тож газ у балонах – основне джерело в побуті для приготування їжі. Через припинення постачання жителі змушені заправляти балони на заправках, що заборонено правилами техніки безпеки.Окрім того, практично припинила роботу Любомльська дільниця скрапленого газу, при якій функціонувала газова аварійна служба.У ДП «Івано-Франківськ-Пропан» пояснили, що постачання припинили через не проведення аукціонів із продажу газу для забезпечення потреб населення.Голова комісія, депутатзапропонував звернутися до центральної влади з проханням вирішити питання щодо забезпечення населення газом для побутових потреб.Члени комісії підтримали пропозицію на голосуванні. Далі мають підготувати відповідний проєкт рішення щодо звернення, у підсумку яке розглянуть на сесії облради.

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