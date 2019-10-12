Кабмін призначив нового міністра енергетики

Віталія Шубіна призначили тимчасовим виконувачем обов'язків очільника Міненерго.



Таке рішення на позачерговому засіданні 10 березня ухвалив Кабмін, повідомляє пресслужба Міненерго, -



«Тимчасово виконувати обов’язки Міністра енергетики та захисту довкілля буде Шубін Віталій Миколайович», — йдеться в повідомленні.



Зазначимо, Шубін 1982 року народження. У 2004 році закінчив Київський університет туризму, економіки і права за спеціальністю «Правознавство» (кваліфікація — юрист), а у 2011 році — Національну академію держуправління при президенті України (кваліфікація — магістр держуправління).



У 2004-2011 роках працював на держпідприємстві «Енергоринок». З 2011 по 2014 роки працював на різних посадах в компанії ДТЕК олігарха Ріната Ахметова.



Після цього 2 роки був заступником директора з регуляторної діяльності та розвитку енергетичних проєктів в Енергетичних ресурсах України.



У 2017-2018 роках — керував Арцизькою вітровою електростанцією, а також очолював за сумісництвом Ізмаїльську, Кілійську і Суворовську вітрові електростанції в Одеській області.



До призначення першим заступником міністра працював директором Дніпро-Бузької вітрової електростанції.



Перед цим уряд призначив тимчасового очільника Міносвіти — Юрія Полюховича, тимчасового міністра економіки — Павла Кухту та тимчасову міністерку культури — Світлану Фоменко.

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