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Кабмін призначив нового міністра енергетики

Кабмін призначив нового міністра енергетики
Заступника міністра енергетики та захисту довкілля Віталія Шубіна призначили тимчасовим виконувачем обов'язків очільника Міненерго.

Таке рішення на позачерговому засіданні 10 березня ухвалив Кабмін, повідомляє пресслужба Міненерго, - інформує Громадське.

«Тимчасово виконувати обов’язки Міністра енергетики та захисту довкілля буде Шубін Віталій Миколайович», — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Шубін 1982 року народження. У 2004 році закінчив Київський університет туризму, економіки і права за спеціальністю «Правознавство» (кваліфікація — юрист), а у 2011 році — Національну академію держуправління при президенті України (кваліфікація — магістр держуправління).

У 2004-2011 роках працював на держпідприємстві «Енергоринок». З 2011 по 2014 роки працював на різних посадах в компанії ДТЕК олігарха Ріната Ахметова.

Після цього 2 роки був заступником директора з регуляторної діяльності та розвитку енергетичних проєктів в Енергетичних ресурсах України.

У 2017-2018 роках — керував Арцизькою вітровою електростанцією, а також очолював за сумісництвом Ізмаїльську, Кілійську і Суворовську вітрові електростанції в Одеській області.

До призначення першим заступником міністра працював директором Дніпро-Бузької вітрової електростанції.

Перед цим уряд призначив тимчасового очільника Міносвіти — Юрія Полюховича, тимчасового міністра економіки — Павла Кухту та тимчасову міністерку культури — Світлану Фоменко.

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Теги: міненерго, міністр
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