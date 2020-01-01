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Поблизу Луцька з автомобіля вкрали валюту

Поблизу Луцька з автомобіля вкрали валюту
У селі Струмівка, що поблизу Луцька, з автомобіля витягнули 700 доларів та 300 євро. Крадій отримав покарання у виді громадських робіт.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Водлинської області, - пише ІА Волинські новини.

Під час суду встановили, що 27 квітня минулого року обвинувачений вкрав з автомобіля «Фольксваген Поло» 700 доларів та 300 євро, відповідно до тодішнього курсу сума вкраденого становила 27 тисяч 517 гривень. Відзначимо, що автомобіль знаходився на території автомийки на вулиці Об’їзній, 3 в селі Струмівка поблизу Луцька.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю. Він відшкодував завдані збитки, розкаявся у вчиненому та просив суворо не карати.

Відтак, суд призначив йому покарання у виді громадських робіт на 100 годин.

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Теги: суд, струмівка, крадіжка
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