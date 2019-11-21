Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію

У Ковельському МТМО відбулася унікальна трансплантація нирки. Це була родинна операція – від мами до сина. Особливість хірургічного втручання в тому, що донорський орган хірурги взяли лапароскопічно – через маленький розріз. Це мінімальна шкоди для здоров’я донора.Про це повідомляють на офіційній сторінці медзакладу у фейсбуці.Пацієнту, який завдяки мамі і лікарям отримав шанс на повноцінне життя, 38 років. Він одружений, має трьох діток. Останні сім років мав ниркову недостатність. Дуже довго приховував діагноз від мами, аби її не засмучувати. Зізнався, лише коли постало питання про трансплантацію.Надія була на посмертне пересадження. Тож чоловік став на лист очікування спершу до Києва, потім подався в Білорусь. Одначе час минав, а органу все не було. Наступним кроком вже мав стати гемодіаліз. Увесь цей час його організм обходився без «штучної нирки», але стан уже був майже критичним: креатинін показував 600, це в 6-10 разів вище за норму. Зволікати з операцією було неможна. І жінка, як кожна любляча мама, не роздумуючи погодилася віддати орган синові.До Ковеля родина приїхала наприкінці лютого. Тоді тест на сумісність показав, що мама може стати донором для сина. За місяць підготовки їх взяли в операційну. Забір донорської нирки був лапароскопічним. Потім відбулося і саме пересадження.Весь процес тривав до п’яти годин. Донорська нирка запрацювала, коли пацієнт був ще на операційному столі. Це найкращий показник успішності операції.Нині і мама, і син добре себе почувають. Жінка надзвичайно щаслива, що врятувала свою дитину."Тішимося, що не просто можемо повертати українців до повноцінного життя, а й робимо це завдяки сучасним технологіям, які стають все доступнішими нашим пацієнтам", - йдеться у дописі медиків.