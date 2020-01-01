Долар і євро стрімко дорожчають: курс валют у Луцьку на 11 березня





Євро при купівлі становить – 28.166, продажу – 29.233.



Курс російського рубля: купівля – 0,311, продаж – 0,373.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.097, продаж – 6.763



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