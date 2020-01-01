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Долар і євро стрімко дорожчають: курс валют у Луцьку на 11 березня

Долар і євро стрімко дорожчають: курс валют у Луцьку на 11 березня
Курс долара у Луцьку: купівля – 25.050, а продаж – 25.733.

Євро при купівлі становить – 28.166, продажу – 29.233.

Курс російського рубля: купівля – 0,311, продаж – 0,373.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.097, продаж – 6.763

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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