Долар і євро стрімко дорожчають: курс валют у Луцьку на 11 березня
Сьогодні, 08:40
Курс долара у Луцьку: купівля – 25.050, а продаж – 25.733.
Євро при купівлі становить – 28.166, продажу – 29.233.
Курс російського рубля: купівля – 0,311, продаж – 0,373.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.097, продаж – 6.763
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Євро при купівлі становить – 28.166, продажу – 29.233.
Курс російського рубля: купівля – 0,311, продаж – 0,373.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.097, продаж – 6.763
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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