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У Луцьку студент став монахом. ФОТО

У Луцьку студент став монахом. ФОТО
Учора, 10 березня, архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл звершив чернечий постриг.

Подія відбулась у древньому Свято-Покровському храмі міста Луцька. До чернечої родини долучився студент Волинської духовної семінарії Тарас Швець, повідомляє пресслужба Волинської єпархії УПЦ (МП).

За традицією, у постризі взяли участь монахи єпархії, серед яких ректор ВДС архімандрит Євменій (Михалевський), настоятель Свято-Покровського храму Луцька архімандрит Афанасій (Герман), клірик Свято-Покровського храму архімандрит Аліпій (Сапіга), настоятель храму Святої Великомучениці Параскеви с. Ратнів архімандрит Онуфрій (Куц), завідувач канцелярією єпархії архімандрит Паїсій (Хомич), голова молодіжного відділу Волинської єпархії ієромонах Ілля (Вишневський), проректор з навчальної роботи ВДС ієромонах Феофан (Кирилюк), ієромонах Іоанн (Контура).

Після промовлення чернечих обітниць, які даються під час звершення обряду, Тараса постригли у монахи з ім’ям Фотій в честь свт. Фотія Митрополита Київського. На завершення, владика і братія привітали монаха Фотія з прийняттям ангельського чину.

“Якщо бути уважним, то можна почути, що обітниці складаються із заповідей Божих. Кожне слово цієї обітниці перед Богом знаходиться у Євангелії. І це говорить про те, що ці обітниці повинні виконувати не тільки монахи, а кожним, хто називає себе послідовником Христовим”, – звернувся до усіх присутніх у вітальному слові владика.

А новопостриженому о. Фотію Архіпастир наголосив на тому, що надія у його житті повинна бути лише на Господа.

“Коли вручалися чотки, то було сказано, що прийми меч духовний, і завжди у серці своєму та розумі, у словах промовляй: Господи, Іісусе Христе, Сине Божий, помилуй мя, грішного. Ці слова говорять про те, що наша надія – лише на Нашого Спасителя, не на власні сили, а на Господа Іісуса Христа. Якщо пам’ятатимеш ці слова та будеш жити ними, то Всеблагий Бог ніколи тебе не залишить і дасть сили та натхнення побороти всі підступи, які влаштовуватиме ворог людський, і допоможе вийти переможцем, виконуючи всі обітниці перед Богом”.

У Луцьку студент став монахом. ФОТО
У Луцьку студент став монахом. ФОТО
У Луцьку студент став монахом. ФОТО
У Луцьку студент став монахом. ФОТО
У Луцьку студент став монахом. ФОТО
У Луцьку студент став монахом. ФОТО
У Луцьку студент став монахом. ФОТО
У Луцьку студент став монахом. ФОТО
У Луцьку студент став монахом. ФОТО
У Луцьку студент став монахом. ФОТО
У Луцьку студент став монахом. ФОТО
У Луцьку студент став монахом. ФОТО
У Луцьку студент став монахом. ФОТО
У Луцьку студент став монахом. ФОТО

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Теги: Нафанаїл, Тарас Швець, монах, Волинь, церква, постриг
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