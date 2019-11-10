У Луцьку студент став монахом. ФОТО

Учора, 10 березня, архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл звершив чернечий постриг.Подія відбулась у древньому Свято-Покровському храмі міста Луцька. До чернечої родини долучився студент Волинської духовної семінарії Тарас Швець, повідомляє пресслужба Волинської єпархії УПЦ (МП).За традицією, у постризі взяли участь монахи єпархії, серед яких ректор ВДС архімандрит(Михалевський), настоятель Свято-Покровського храму Луцька архімандрит(Герман), клірик Свято-Покровського храму архімандрит(Сапіга), настоятель храму Святої Великомучениці Параскеви с. Ратнів архімандрит(Куц), завідувач канцелярією єпархії архімандрит(Хомич), голова молодіжного відділу Волинської єпархії ієромонах(Вишневський), проректор з навчальної роботи ВДС ієромонах(Кирилюк), ієромонах(Контура).Після промовлення чернечих обітниць, які даються під час звершення обряду, Тараса постригли у монахи з ім’ямв честь свт. Фотія Митрополита Київського. На завершення, владика і братія привітали монаха Фотія з прийняттям ангельського чину.“Якщо бути уважним, то можна почути, що обітниці складаються із заповідей Божих. Кожне слово цієї обітниці перед Богом знаходиться у Євангелії. І це говорить про те, що ці обітниці повинні виконувати не тільки монахи, а кожним, хто називає себе послідовником Христовим”, – звернувся до усіх присутніх у вітальному слові владика.А новопостриженому о. Фотію Архіпастир наголосив на тому, що надія у його житті повинна бути лише на Господа.“Коли вручалися чотки, то було сказано, що прийми меч духовний, і завжди у серці своєму та розумі, у словах промовляй: Господи, Іісусе Христе, Сине Божий, помилуй мя, грішного. Ці слова говорять про те, що наша надія – лише на Нашого Спасителя, не на власні сили, а на Господа Іісуса Христа. Якщо пам’ятатимеш ці слова та будеш жити ними, то Всеблагий Бог ніколи тебе не залишить і дасть сили та натхнення побороти всі підступи, які влаштовуватиме ворог людський, і допоможе вийти переможцем, виконуючи всі обітниці перед Богом”.