В кінотеатрі у Луцьку влаштували благодійний показ кінострічки про Кобзаря. ФОТО





Про це йдеться на сторінці Громадянський Рух «СВІДОМІ» у



«До Шевченківських днів наша команда вирішила зробити дещо особливий показ у рамках проекту «Доступний кіно/театр для пенсіонерів». Для широкого екрану Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, обрав українську історичну документальну драму «Кобзар. Історія однієї книги».

Ми запросили понад 250 лучан у кінотеатр «Промінь», який є нашим постійним партнером. На кінопоказ завітали учні загальноосвітніх шкіл, вчителі та пенсіонери», – йдеться у повідомленні.



Кінострічка «Кобзар» – це документальне дослідження історії зажиттєвих видань найвідомішої книги Тараса Шевченка. Це фільм-біографія, персонажем якої виступає не людина, а книга, яка має цілком людську долю. Автори фільму шукають відповіді на такі питання: як складалась доля книги, як «Кобзар» впливав на культуру в контексті світової історії, історії автора та історій звичайних людей. Ця стрічка стала учасницею «Берлінале» 2013 року і є найближчою до історичної правди.



На початку заходу до лучан звернулися координатор «Доступного кінотеатру для пенсіонерів» Євгеній Мікоян та директор кінотеатру «Промінь» Дмитро Грелюк. Вони розповіли, як у засновника «СВІДОМИХ» Андрія Покровського з’явилася ідея розпочати такий соціальний проект. А також вони побажали присутнім приємного перегляду.



Після перегляду фільму учасники заходу охоче ділилися враженнями.



Лучанка Тамара запевнила, що фільм вразив.



«Ніколи не думала, що книга може мати таку захопливу історію. Фільм однозначно вартий перегляду. Добре, що «СВІДОМІ» запросили і школярів, для них, думаю, це було дуже пізнавально», – поділилася пенсіонерка.



Нагадуємо, що Громадянський Рух «СВІДОМІ» організовує безкоштовні кінопокази у рамках проекту «Доступний кіно/театр для пенсіонерів». Його безплатно можуть відвідати усі категорії лучан-пенсіонерів: за віком, інвалідністю, вислугою років, у разі втрати годувальника за умови попередньої реєстрації.



Цей кінопоказ відбувся за підтримки кіностудії Production №1 та Державного агентства з питань кіно.







А кілька днів тому, завдяки «СВІДОМИМ», два десятки луцьких пенсіонерів безкоштовно відвідали концерт до Міжнародного жіночого дня, що відбувся у Філармонії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку вчора, 10 березня, у великому залі кінотеатру «Промінь» відбувся безкоштовний показ для пенсіонерів документального фільму «Кобзар» від кінокомпанії «Продакшн №1».Про це йдеться на сторінці Громадянський Рух «СВІДОМІ» у Facebook , – пише видання «Конкурент» «До Шевченківських днів наша команда вирішила зробити дещо особливий показ у рамках проекту «Доступний кіно/театр для пенсіонерів». Для широкого екрану Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є, обрав українську історичну документальну драму «Кобзар. Історія однієї книги».Ми запросили понад 250 лучан у кінотеатр «Промінь», який є нашим постійним партнером. На кінопоказ завітали учні загальноосвітніх шкіл, вчителі та пенсіонери», – йдеться у повідомленні.Кінострічка «Кобзар» – це документальне дослідження історії зажиттєвих видань найвідомішої книги. Це фільм-біографія, персонажем якої виступає не людина, а книга, яка має цілком людську долю. Автори фільму шукають відповіді на такі питання: як складалась доля книги, як «Кобзар» впливав на культуру в контексті світової історії, історії автора та історій звичайних людей. Ця стрічка стала учасницею «Берлінале» 2013 року і є найближчою до історичної правди.На початку заходу до лучан звернулися координатор «Доступного кінотеатру для пенсіонерів»та директор кінотеатру «Промінь». Вони розповіли, як у засновника «СВІДОМИХ» Андрія Покровського з’явилася ідея розпочати такий соціальний проект. А також вони побажали присутнім приємного перегляду.Після перегляду фільму учасники заходу охоче ділилися враженнями.Лучанказапевнила, що фільм вразив.«Ніколи не думала, що книга може мати таку захопливу історію. Фільм однозначно вартий перегляду. Добре, що «СВІДОМІ» запросили і школярів, для них, думаю, це було дуже пізнавально», – поділилася пенсіонерка.Нагадуємо, що Громадянський Рух «СВІДОМІ» організовує безкоштовні кінопокази у рамках проекту «Доступний кіно/театр для пенсіонерів». Його безплатно можуть відвідати усі категорії лучан-пенсіонерів: за віком, інвалідністю, вислугою років, у разі втрати годувальника за умови попередньої реєстрації.Цей кінопоказ відбувся за підтримки кіностудії Production №1 та Державного агентства з питань кіно.А кілька днів тому, завдяки «СВІДОМИМ», два десятки луцьких пенсіонерів безкоштовно відвідали концерт до Міжнародного жіночого дня, що відбувся у Філармонії.

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