Воду для дітей в навчальних закладах Луцька мають намір очищувати та збагачувати кальцієм





Про це повідомляє КП



«Вода для дітей повинна бути не тільки очищеною, але і корисною, відповідати більш жорстким стандартам якості та мати фізіологічно повноцінний мінеральний склад. Очевидно, що вода, яку в значних кількостях споживають наші діти, повинна мати найвищу якість, бути безпечною і насиченою корисними мікроелементами. Дбаючи про здоров’я дітей, в рамках діяльності еко-фонду EGO-2020, який розпочав роботу в минулому році, КП «Луцькводоканал» планує реалізувати пілотний проект по встановленню системи доочистки води за технологією ТМ «Organik», – переконані на підприємстві.



Обладнання The water kids очищує питну воду від домішок, що можуть накопичуватися у застарілих водопроводах, із допомогою спеціального картриджу. Очистка передбачає видалення хлору, органічних та хлорорганічних сполук за допомогою високоякісного активованого вугілля, очищення на 99% від усіх шкідливих домішок на мембрані зворотного осмосу, знезараження ультрафіолетом, а також насичення очищеної води кальцієм та іншими корисними мінералами.



В майбутньому КП «Луцькводоканал» планує започаткувати марафон, аби залучити меценатів і благодійників для реалізації таких систем доочистки води в інших навчальних закладах через еко-фонд EGO-2020. У школі №22 реалізувати проект планують на початку квітня 2020 року.



Аналогічні проекти вже підтвердили свою ефективність в окремих дитячих навчальних закладах країни, тож найближчим часом ініціатива стане доступною і для луцьких дітей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підприємство «Луцькводоканал» ініціювало програму доочистки питної води у школах і дитячих садочках Луцька. Пілотний проект реалізовуватимуть у школі №22, де встановлять спеціальне обладнання для додаткової очистки в харчоблоці, а також «фонтанчики», з яких діти зможуть пити чисту і корисну воду в будь-який час.Про це повідомляє КП «Луцькводоканал» «Вода для дітей повинна бути не тільки очищеною, але і корисною, відповідати більш жорстким стандартам якості та мати фізіологічно повноцінний мінеральний склад. Очевидно, що вода, яку в значних кількостях споживають наші діти, повинна мати найвищу якість, бути безпечною і насиченою корисними мікроелементами. Дбаючи про здоров’я дітей, в рамках діяльності еко-фонду EGO-2020, який розпочав роботу в минулому році, КП «Луцькводоканал» планує реалізувати пілотний проект по встановленню системи доочистки води за технологією ТМ «Organik», – переконані на підприємстві.Обладнання The water kids очищує питну воду від домішок, що можуть накопичуватися у застарілих водопроводах, із допомогою спеціального картриджу. Очистка передбачає видалення хлору, органічних та хлорорганічних сполук за допомогою високоякісного активованого вугілля, очищення на 99% від усіх шкідливих домішок на мембрані зворотного осмосу, знезараження ультрафіолетом, а також насичення очищеної води кальцієм та іншими корисними мінералами.В майбутньому КП «Луцькводоканал» планує започаткувати марафон, аби залучити меценатів і благодійників для реалізації таких систем доочистки води в інших навчальних закладах через еко-фонд EGO-2020. У школі №22 реалізувати проект планують на початку квітня 2020 року.Аналогічні проекти вже підтвердили свою ефективність в окремих дитячих навчальних закладах країни, тож найближчим часом ініціатива стане доступною і для луцьких дітей.

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