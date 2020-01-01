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Не можна лаятися і голосно говорити: що відзначають 11 березня та чому сьогодні потрібно слідкувати за погодою

Не можна лаятися і голосно говорити: що відзначають 11 березня та чому сьогодні потрібно слідкувати за погодою
Сьогодні, 11 березня, відзначають Всесвітній день сантехніка.

Дата 11 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, – пише Максимум.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять святителя Порфирія, який був архієпископом у 5 столітті. У народі ж цей день називають Порфирієм Пізнім.

Не можна лаятися і голосно говорити: що відзначають 11 березня та чому сьогодні потрібно слідкувати за погодою


ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 11 березня, іменини відзначають власники таких імен: Севастян, Іван та Миколай.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо перелітні птахи повернулись раніше, то буде гарний врожай;
Якщо 11 березня чисте небо, то літо буде спекотним;
Якщо сьогодні снігопад, то теплий сезон буде дощовим;
Якщо чутно птахів, то скоро прийде потепління;
Якщо вранці туман, то день буде сонячним.

Не можна лаятися і голосно говорити: що відзначають 11 березня та чому сьогодні потрібно слідкувати за погодою


ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна займатись садівництвом;
Не можна зловживати спиртним та шкідливою їжею;
Не можна гучно розмовляти та лаятися;
Не можна займатись важкою фізичною працею.

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1702 — вийшла у світ англійська газета Daily Courant, перша щоденна газета у світі.
1878 — Французькій академії продемонстрували фонограф, але винахід назвали шарлатанством.
1938 — в ніч на 12 березня німецькі війська окупували Австрійську Республіку і було оголошено про "аншлюс" обох держав.
1941 — у США почали надавати допомогу воєнними матеріалами союзникам антигітлерівської коаліції.
1990 — на своєму першому засіданні новообрана Верховна Рада Литовської РСР, більшість в якій отримали прихильники "Саюдісу", ухвалила Акт про відновлення незалежності Литви.
1997 — Україна і Молдова проголосили створення митного союзу.
2004 — терористичний акт на залізничному вокзалі в Мадриді забрав життя 200 людей.
2011 — сильний землетрус в Японії (9 балів).

Не можна лаятися і голосно говорити: що відзначають 11 березня та чому сьогодні потрібно слідкувати за погодою


ХТО НАРОДИВСЯ 11 БЕРЕЗНЯ

1544 — Торквато Тассо, італійський поет
1775 — Анастасевич Василь Григорович, український бібліограф, книгознавець, письменник і перекладач
1780 — Август Крелле (August Leopold Crelle), німецький математик й архітектор
1811 — Урбен Жан Жозеф Левер'є, французький астроном, що обчислив орбіту й положення раніше невідомої планети Сонячної системи, названої потім Нептуном, яку в 1846 році по його вказівках виявив німецький астроном Галлі
1822 — Жозеф Луї Франсуа Бертран (Joseph Louis François Bertrand), французький математик, член Паризької АН. Присвятив себе математичному аналізу, теорії чисел, механіці Лагранжа
1832 — Ілля Казас, караїмський просвітитель, педагог і поет
1855 — Малколм Кемпбелл (Malcolm Campbell), британський автогонщик
1865 — Фанос Погосович Терлемезян, вірменський живописець, народний художник Вірменської РСР
1884 — Батюк Порфирій Кирилович, український композитор.
1887 — Рауль Волш, американський режисер, продюсер, сценарист й актор
1890 — Венівер Буш, американський інженер, творець атомної бомби
1895 — Василь Чучупак, військовий і громадський діяч часів Української революції, головний отаман Холодноярської Республіки.
1905 — Василь Лапокниш, український режисер
1906 — Зіно Давидофф, творець швейцарської всесвітньо відомої фірми.
1907 — Джессі Метьюз, британська танцівниця, співачка й акторка.
1913 — Джон Вайнцвейґ, канадський композитор.
1920 — Ніколас Бломберген, голландський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики 1981 року.
1921 — Вовк Анатолій Іванович, член НТШ
1921 — Астор П'яццола, аргентинський композитор.
1927 — Жузеп Марія Субіракс, іспанський скульптор і художник.
1931 — Кейт Руперт Мердок (Keith Rupert Murdoch), видавничий магнат, мільярдер.
1936 — Гаральд цур Гаузен, німецький медик і учений, лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини 2008 року.
1942 — Олександр Басилая, грузинський композитор, художній керівник ансамблю "Іверія".
1950 — Джеррі Цукер (Jerry Zucker), американський кінорежисер (З пістолетом наголо, Абсолютно секретно), сценарист, продюсер й актор.
1952 — Дуглас Ноел Адамс, англійський письменник, автор популярного фантастичного серіалу "Путівник по Галактиці".
1955 — Ніна Гаген, німецька співачка.
1961 — Кость Лавро, український художник-ілюстратор, відомий співпрацею з видавництвом "А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га".
1964 — Раймо Хельмінен, фінський хокеїст.
1971 — Джонні Ноксвілл (справжнє ім'я Філіп Джон Клепп), американський актор, сценарист, режисер, комік та каскадер, творець шоу "Диваки".
1979 — Джоел Рубен Медден, американський співак та музикант, вокаліст панк-гурту Good Charlotte.






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Теги: яке свято, Волинь, Україна, 11 березня, традиції, християнство
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