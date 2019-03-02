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Автобус з українцями потрапив у жахливу аварію у Росії: є загиблі і постраждалі. ФОТО

Автобус з українцями потрапив у жахливу аварію у Росії: є загиблі і постраждалі. ФОТО
У Ростовській області пасажирський мікроавтобус Opel Vivaro з українськими номерами потрапив у ДТП, внаслідок якої чотири людини загинули.

Автопригода сталась вночі в середу, 11 березня. Про це з посиланням на ТАСС повідомляє Обозреватель.

"Всього в мікроавтобусі перебували дев'ять осіб, включно з водієм. У ДТП загинули чотири людини, ще п'ять доставлені в ЦРЛ Міллерівського району", – розповіли рятувальники.

Зазначається, що на 869-му км траси М-4 "Дон" водій пасажирського мікроавтобуса зіткнувся із вантажним автомобілем Scania. За інформацією з сайту ГУ МНС у Ростовській області, ДТП трапилася в Міллерівському районі.

Удар був такої сили, що мінівен вибило на узбіччя. Всі загиблі й постраждалі перебували в Opel.

За попередніми даними МВС РФ, водій мікроавтобуса міг заснути за кермом.

Автобус з українцями потрапив у жахливу аварію у Росії: є загиблі і постраждалі. ФОТО
Автобус з українцями потрапив у жахливу аварію у Росії: є загиблі і постраждалі. ФОТО
Автобус з українцями потрапив у жахливу аварію у Росії: є загиблі і постраждалі. ФОТО

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Теги: аварія, Росія, українці
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