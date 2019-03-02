Автобус з українцями потрапив у жахливу аварію у Росії: є загиблі і постраждалі. ФОТО





Автопригода сталась вночі в середу, 11 березня. Про це з посиланням на ТАСС повідомляє



"Всього в мікроавтобусі перебували дев'ять осіб, включно з водієм. У ДТП загинули чотири людини, ще п'ять доставлені в ЦРЛ Міллерівського району", – розповіли рятувальники.



Зазначається, що на 869-му км траси М-4 "Дон" водій пасажирського мікроавтобуса зіткнувся із вантажним автомобілем Scania. За інформацією з сайту ГУ МНС у Ростовській області, ДТП трапилася в Міллерівському районі.



Удар був такої сили, що мінівен вибило на узбіччя. Всі загиблі й постраждалі перебували в Opel.



За попередніми даними МВС РФ, водій мікроавтобуса міг заснути за кермом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ростовській області пасажирський мікроавтобус Opel Vivaro з українськими номерами потрапив у ДТП, внаслідок якої чотири людини загинули.Автопригода сталась вночі в середу, 11 березня. Про це з посиланням на ТАСС повідомляє Обозреватель "Всього в мікроавтобусі перебували дев'ять осіб, включно з водієм. У ДТП загинули чотири людини, ще п'ять доставлені в ЦРЛ Міллерівського району", – розповіли рятувальники.Зазначається, що на 869-му км траси М-4 "Дон" водій пасажирського мікроавтобуса зіткнувся із вантажним автомобілем Scania. За інформацією з сайту ГУ МНС у Ростовській області, ДТП трапилася в Міллерівському районі.Удар був такої сили, що мінівен вибило на узбіччя. Всі загиблі й постраждалі перебували в Opel.За попередніми даними МВС РФ, водій мікроавтобуса міг заснути за кермом.

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