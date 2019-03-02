Автобус з українцями потрапив у жахливу аварію у Росії: є загиблі і постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 09:42
У Ростовській області пасажирський мікроавтобус Opel Vivaro з українськими номерами потрапив у ДТП, внаслідок якої чотири людини загинули.
Автопригода сталась вночі в середу, 11 березня. Про це з посиланням на ТАСС повідомляє Обозреватель.
"Всього в мікроавтобусі перебували дев'ять осіб, включно з водієм. У ДТП загинули чотири людини, ще п'ять доставлені в ЦРЛ Міллерівського району", – розповіли рятувальники.
Зазначається, що на 869-му км траси М-4 "Дон" водій пасажирського мікроавтобуса зіткнувся із вантажним автомобілем Scania. За інформацією з сайту ГУ МНС у Ростовській області, ДТП трапилася в Міллерівському районі.
Удар був такої сили, що мінівен вибило на узбіччя. Всі загиблі й постраждалі перебували в Opel.
За попередніми даними МВС РФ, водій мікроавтобуса міг заснути за кермом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Автопригода сталась вночі в середу, 11 березня. Про це з посиланням на ТАСС повідомляє Обозреватель.
"Всього в мікроавтобусі перебували дев'ять осіб, включно з водієм. У ДТП загинули чотири людини, ще п'ять доставлені в ЦРЛ Міллерівського району", – розповіли рятувальники.
Зазначається, що на 869-му км траси М-4 "Дон" водій пасажирського мікроавтобуса зіткнувся із вантажним автомобілем Scania. За інформацією з сайту ГУ МНС у Ростовській області, ДТП трапилася в Міллерівському районі.
Удар був такої сили, що мінівен вибило на узбіччя. Всі загиблі й постраждалі перебували в Opel.
За попередніми даними МВС РФ, водій мікроавтобуса міг заснути за кермом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Безпека – це не іграшки: волинські патрульні розігрують світловідбивну сумку за найкраще тематичне фото
Сьогодні, 09:50
Автобус з українцями потрапив у жахливу аварію у Росії: є загиблі і постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 09:42
Не можна лаятися і голосно говорити: що відзначають 11 березня та чому сьогодні потрібно слідкувати за погодою
Сьогодні, 09:40
Волинянин посварився з дружиною і вирішив отруїтись чадним газом
Сьогодні, 09:27
Медіа