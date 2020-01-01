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Безпека – це не іграшки: волинські патрульні розігрують світловідбивну сумку за найкраще тематичне фото

Безпека – це не іграшки: волинські патрульні розігрують світловідбивну сумку за найкраще тематичне фото
Волинські партульні влаштували конкурс-флешмоб. Суть флешмобу проста: бути читачем сторінки «Патрульна поліція Волинської області», вподобати та поширити ЦЕЙ допис, позначивши патрульну поліцію з тегом #БезпекаЦеНеІграшки, долучити свою світлину, на якій ви чи ваші пасажири пристебнуті ременями безпеки.

«Фото можете розміщати як у Facebook, так і в Instagram, головне – тематика безпеки», – зазначають правоохоронці.

Три переможці з найоригінальнішими світлинами отримають світловідбивну сумку з емблемою патрульної поліції під час презентації соціального ролика #Безпекаценеіграшки, яка відбудеться 25 березня о 18.30 в Гармидер Ангар Stage (вул. Залізнична 9).

Мета флешмобу – вкотре привернути увагу до теми дотримання правил дорожнього руху.

Правоохоронці нагадують, що лише за перші 2 місяці 2020 року на дорогах Волині загинуло 18 людей. Тому тема безпеки руху актуальна постійно.

Безпека – це не іграшки: волинські патрульні розігрують світловідбивну сумку за найкраще тематичне фото

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Теги: Поліція, Волинь, конкурс, БезпекаЦеНеІграшки
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