Безпека – це не іграшки: волинські патрульні розігрують світловідбивну сумку за найкраще тематичне фото





«Фото можете розміщати як у Facebook, так і в Instagram, головне – тематика безпеки», – зазначають правоохоронці.



Три переможці з найоригінальнішими світлинами отримають світловідбивну сумку з емблемою патрульної поліції під час презентації соціального ролика #Безпекаценеіграшки, яка відбудеться 25 березня о 18.30 в Гармидер Ангар Stage (вул. Залізнична 9).



Мета флешмобу – вкотре привернути увагу до теми дотримання правил дорожнього руху.



Правоохоронці нагадують, що лише за перші 2 місяці 2020 року на дорогах Волині загинуло 18 людей. Тому тема безпеки руху актуальна постійно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські партульні влаштували конкурс-флешмоб. Суть флешмобу проста: бути читачем сторінки «Патрульна поліція Волинської області», вподобати та поширити ЦЕЙ допис, позначивши патрульну поліцію з тегом #БезпекаЦеНеІграшки, долучити свою світлину, на якій ви чи ваші пасажири пристебнуті ременями безпеки.«Фото можете розміщати як у Facebook, так і в Instagram, головне – тематика безпеки», – зазначають правоохоронці.Три переможці з найоригінальнішими світлинами отримають світловідбивну сумку з емблемою патрульної поліції під час презентації соціального ролика #Безпекаценеіграшки, яка відбудеться 25 березня о 18.30 в Гармидер Ангар Stage (вул. Залізнична 9).Мета флешмобу – вкотре привернути увагу до теми дотримання правил дорожнього руху.Правоохоронці нагадують, що лише за перші 2 місяці 2020 року на дорогах Волині загинуло 18 людей. Тому тема безпеки руху актуальна постійно.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію