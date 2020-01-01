Безпека – це не іграшки: волинські патрульні розігрують світловідбивну сумку за найкраще тематичне фото
Сьогодні, 09:50
Волинські партульні влаштували конкурс-флешмоб. Суть флешмобу проста: бути читачем сторінки «Патрульна поліція Волинської області», вподобати та поширити ЦЕЙ допис, позначивши патрульну поліцію з тегом #БезпекаЦеНеІграшки, долучити свою світлину, на якій ви чи ваші пасажири пристебнуті ременями безпеки.
«Фото можете розміщати як у Facebook, так і в Instagram, головне – тематика безпеки», – зазначають правоохоронці.
Три переможці з найоригінальнішими світлинами отримають світловідбивну сумку з емблемою патрульної поліції під час презентації соціального ролика #Безпекаценеіграшки, яка відбудеться 25 березня о 18.30 в Гармидер Ангар Stage (вул. Залізнична 9).
Мета флешмобу – вкотре привернути увагу до теми дотримання правил дорожнього руху.
Правоохоронці нагадують, що лише за перші 2 місяці 2020 року на дорогах Волині загинуло 18 людей. Тому тема безпеки руху актуальна постійно.
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«Фото можете розміщати як у Facebook, так і в Instagram, головне – тематика безпеки», – зазначають правоохоронці.
Три переможці з найоригінальнішими світлинами отримають світловідбивну сумку з емблемою патрульної поліції під час презентації соціального ролика #Безпекаценеіграшки, яка відбудеться 25 березня о 18.30 в Гармидер Ангар Stage (вул. Залізнична 9).
Мета флешмобу – вкотре привернути увагу до теми дотримання правил дорожнього руху.
Правоохоронці нагадують, що лише за перші 2 місяці 2020 року на дорогах Волині загинуло 18 людей. Тому тема безпеки руху актуальна постійно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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