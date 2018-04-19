Поблизу волинського селища прикордонники 2 дні проводитимуть навчальні стрільби





Про це йдеться на сайті Любешівської ОТГ.



"Просимо жителів району утриматися від перебування на території кущового стрільбища в лісовому масиві на відстані 5 км. від південно-східної околиці смт Любешів протягом 12,13 березня 2020 року, в період з 10.00 до 17.00 год", - йдеться у повідомлені.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу Любешева відділ прикордонної служби «Дольськ» проводитиме навчальні стрільби зі зброї.Про це йдеться на сайті Любешівської ОТГ."Просимо жителів району утриматися від перебування на території кущового стрільбища в лісовому масиві на відстані 5 км. від південно-східної околиці смт Любешів протягом 12,13 березня 2020 року, в період з 10.00 до 17.00 год", - йдеться у повідомлені.

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