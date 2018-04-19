Поблизу волинського селища прикордонники 2 дні проводитимуть навчальні стрільби
Сьогодні, 10:10
Поблизу Любешева відділ прикордонної служби «Дольськ» проводитиме навчальні стрільби зі зброї.
Про це йдеться на сайті Любешівської ОТГ.
"Просимо жителів району утриматися від перебування на території кущового стрільбища в лісовому масиві на відстані 5 км. від південно-східної околиці смт Любешів протягом 12,13 березня 2020 року, в період з 10.00 до 17.00 год", - йдеться у повідомлені.
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Про це йдеться на сайті Любешівської ОТГ.
"Просимо жителів району утриматися від перебування на території кущового стрільбища в лісовому масиві на відстані 5 км. від південно-східної околиці смт Любешів протягом 12,13 березня 2020 року, в період з 10.00 до 17.00 год", - йдеться у повідомлені.
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