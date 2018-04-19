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Поблизу волинського селища прикордонники 2 дні проводитимуть навчальні стрільби

Поблизу волинського селища прикордонники 2 дні проводитимуть навчальні стрільби
Поблизу Любешева відділ прикордонної служби «Дольськ» проводитиме навчальні стрільби зі зброї.

Про це йдеться на сайті Любешівської ОТГ.

"Просимо жителів району утриматися від перебування на території кущового стрільбища в лісовому масиві на відстані 5 км. від південно-східної околиці смт Любешів протягом 12,13 березня 2020 року, в період з 10.00 до 17.00 год", - йдеться у повідомлені.


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Теги: стрільби
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