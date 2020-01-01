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Через Волинь намагалися нелегально провезти медичні маски

Через Волинь намагалися нелегально провезти медичні маски
У ніч на 11 березня на кордоні з Польщею виявили понад 10 тисяч захисних медичних масок, які намагалися провезти нелегально.

Про це інформує Держприкордонслужба.

Під час прикордонного контролю пункт пропуску «Устилуг» правоохоронці вивели Volkswagen для додаткової перевірки. Прикордонники та митники у подвійному днищі багажного відділення іномарки виявили у тайниках 10 653 штуки одноразових медичних масок.

Товар та автомобіль вилучили. Загальна сума конфіскату становить майже 356 тисяч гривень.

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Теги: медичні маски, контрабанда
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