У Любліні вперше виявили інфікування коронавірусом: хворий – у важкому стані





Про це повідомляє Polskie Radio Lublin, - пише



50-річний мешканець села Неджвіца-Дужа поблизу Любліна спочатку викликав "швидку", а наступного дня сам звернувся до невеличкої лікарні в Беліці. Чоловіка госпіталізували наступного дня, увечері 10 березня у нього підтвердився коронавірус.



Видання пише, що поляк перебуває у важкому стані та чекає на госпіталізацію до інфекційної лікарні Любліна. Його родину також помістили під медичний нагляд.



До слова, у Польщі зафіксовали вже 22 випадки інфікування коронавірусом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В польському Любліні підтвердився перший випадок інфікування коронавірусом. Чоловік кілька днів ходив до лікарні та не зізнавався, що його родич повернувся з Італії.Про це повідомляє Polskie Radio Lublin, - пише ТСН 50-річний мешканець села Неджвіца-Дужа поблизу Любліна спочатку викликав "швидку", а наступного дня сам звернувся до невеличкої лікарні в Беліці. Чоловіка госпіталізували наступного дня, увечері 10 березня у нього підтвердився коронавірус.Видання пише, що поляк перебуває у важкому стані та чекає на госпіталізацію до інфекційної лікарні Любліна. Його родину також помістили під медичний нагляд.До слова, у Польщі зафіксовали вже 22 випадки інфікування коронавірусом.

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