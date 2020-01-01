У Любліні вперше виявили інфікування коронавірусом: хворий – у важкому стані
Сьогодні, 10:23
В польському Любліні підтвердився перший випадок інфікування коронавірусом. Чоловік кілька днів ходив до лікарні та не зізнавався, що його родич повернувся з Італії.
Про це повідомляє Polskie Radio Lublin, - пише ТСН.
50-річний мешканець села Неджвіца-Дужа поблизу Любліна спочатку викликав "швидку", а наступного дня сам звернувся до невеличкої лікарні в Беліці. Чоловіка госпіталізували наступного дня, увечері 10 березня у нього підтвердився коронавірус.
Видання пише, що поляк перебуває у важкому стані та чекає на госпіталізацію до інфекційної лікарні Любліна. Його родину також помістили під медичний нагляд.
До слова, у Польщі зафіксовали вже 22 випадки інфікування коронавірусом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Polskie Radio Lublin, - пише ТСН.
50-річний мешканець села Неджвіца-Дужа поблизу Любліна спочатку викликав "швидку", а наступного дня сам звернувся до невеличкої лікарні в Беліці. Чоловіка госпіталізували наступного дня, увечері 10 березня у нього підтвердився коронавірус.
Видання пише, що поляк перебуває у важкому стані та чекає на госпіталізацію до інфекційної лікарні Любліна. Його родину також помістили під медичний нагляд.
До слова, у Польщі зафіксовали вже 22 випадки інфікування коронавірусом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Любліні вперше виявили інфікування коронавірусом: хворий – у важкому стані
Сьогодні, 10:23
Через Волинь намагалися нелегально провезти медичні маски
Сьогодні, 10:15
Безпека – це не іграшки: волинські патрульні розігрують світловідбивну сумку за найкраще тематичне фото
Сьогодні, 09:50
Автобус з українцями потрапив у жахливу аварію у Росії: є загиблі і постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 09:42
Медіа