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У Любліні вперше виявили інфікування коронавірусом: хворий – у важкому стані

У Любліні вперше виявили інфікування коронавірусом: хворий – у важкому стані
В польському Любліні підтвердився перший випадок інфікування коронавірусом. Чоловік кілька днів ходив до лікарні та не зізнавався, що його родич повернувся з Італії.

Про це повідомляє Polskie Radio Lublin, - пише ТСН.

50-річний мешканець села Неджвіца-Дужа поблизу Любліна спочатку викликав "швидку", а наступного дня сам звернувся до невеличкої лікарні в Беліці. Чоловіка госпіталізували наступного дня, увечері 10 березня у нього підтвердився коронавірус. 

Видання пише, що поляк перебуває у важкому стані та чекає на госпіталізацію до інфекційної лікарні Любліна. Його родину також помістили під медичний нагляд.

До слова, у Польщі зафіксовали вже 22 випадки інфікування коронавірусом.


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Теги: Люблін, коронавірус, чоловік
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