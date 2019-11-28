Музею волинської ікони подарували унікальні рукописні Євангелії. ФОТО





Ідеться про такі перлини середньовічної літератури як: Холмське Євангеліє (ХІІІ ст.), Лавришівське Євангеліє (XIV ст.), Віденський Октоїх (ХІІ ст.) та Реймське Євангеліє (ХІ ст.), - пишуть



Поява на світ факсимільних видань (таких, що максимально відтворюють усі особливості оригіналу) стала можливою завдяки київському видавництву «Горобець». Ентузіазм його співробітників та відданість улюбленій справі засновниці й директорки Ганни Горобець призвели до започаткування у 2009 році програми «Повертаємо в Україну культурну спадщину».



Головним завданням проєкту Ганна Горобець бачить відродження інтересу до унікальних пам’яток української культури, які, на жаль, перебувають за межами держави.



Захід розпочала директорка музею Тетяна Єлісєєва. Вона представила присутнім гостей, завдяки яким усі, хто цікавиться словом Божим і з позицій віри, і з наукової точки зору, мають змогу вивчати унікальні книги. Не варто забувати і про те, що першоджерела свідчать: тогочасна Україна була надзвичайно розвиненою, а українська мова є не лише давньою, а й самостійною.



Менеджер проєкту Діана Шамрай підкреслила: волинська земля має своєрідну магію. Адже реалізація задумів розпочиналася саме тут, і після довгих років важкої праці нині випала чудова нагода презентувати спільне надбання.



Ганна Горобець більш детально зупинилася на історії друку представлених видань. Як з’ясувалося, дуже багато зусиль вимагає підготовчий етап: пошук інформації про книгу, її місцезнаходження, можливість працювати з оригіналом. Розповіла директорка видавництва й про те, чому взялася за такий особливий сегмент літератури – факсимільні видання.



У 2006 році вона як туристка відвідала Реймський собор і там побачила Євангеліє Анни Ярославівни – доньки Ярослава Мудрого. До речі, існують легенди, що саме на цій книзі присягали монархи Франції під час коронації. Коли Ганна Горобець роздивлялася раритет під склом (це, виявляється, також факсимільна копія!), у неї народилася мрія. Жінка пообіцяла собі, що ця книга повернеться до України. І за три роки – у 2009-му – виник проєкт «Повертаємо в Україну культурну спадщину».



Одним з ініціаторів наукових досліджень та видання Євангелій став настоятель храму Св. Параскеви у селі Ратнів отець Онуфрій. Саме він відшукав вірогідне місцезнаходження першої книги – Луцького Євангелія, яке було у Москві.



Друга книга – Луцький Псалтир – також побачила світ завдяки науковим розвідкам отця Онуфрія. Він встановив, що рукопис зберігається аж у Флоренції – в бібліотеці Лоренцо Медічі, яка вважається однією з найбагатших у Європі. Рік листування з тамтешнім керівництвом не минув марно. Італійці таки відшукали книгу, і наша делегація дістала нагоду працювати з нею.



Далі була робота з Холмським Євангелієм, Лавришівським Євангелієм (за цю книгу довелося добряче посперечатися з науковцями Білорусі, які вимагали підтвердження її українського походження), Віденським Октоїхом. І нарешті у 2019 році світ побачила мрія Ганни Горобець – Реймське Євангеліє. Розкішне двотомне видання у футлярі є повною факсимільною копією, яка включає ще й дослідницькі матеріали.



Присутні на заході священнослужителі, науковці, музейники, представники бібліотек високо оцінили подарунки. До того ж, дехто з них також отримав екземпляри Євангелій, аби передати до своїх книгозбірень. Ось так найкращі зразки нашої культури стають ближчими до людей. І приємно, що нині хай і не оригінали, але їх точні й надзвичайно якісні факсимільні копії доступні усім небайдужим українцям.





Настоятель храму Св. Параскеви у селі Ратнів архімандрит Онуфрій у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost зазначив, що зусилля, які були прикладені до того, аби віднайти книги – однозначно варті результату.



Отець Онуфрій розповів, що історія проекту розпочалася ще за довго до самої програми «Повертаємо в Україну культурну спадщину», коли покійний архієрей Української Православної Церкви митрополит Ніфонт благословив його на пошуки шляхів для копіювання Луцького Євангелія, датованого 14 століттям.



«Коли у 2011 році вдалося видати Луцьке Євангелія, то пішла мова про Луцький псалтир. Мало хто про це знав. Трапилося так, що пошуки різних людей увінчалися успіхом, а коли ми побачили нову книгу, що у нас склалося таке добре враження, що це буде ціла програма «Повертаємо в Україну культурну спадщину», – каже отець Онуфрій.



Стверджує, що праця із видавництвом була не тільки кількісною, але й якісною, важливо, аби книга була не просто намаганням передати оригінал, але й відповідала його кольору та стилю.



«Ці книги – особливі, їх без молитви не писали, а Євангелія – найсвятіші книги, які до нас дійшли», – додає отець Онуфрій.





Текст і фото – Олександр Дурманенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У рамках проєкту «Повертаємо в Україну культурну спадщину» 10 березня колекція Музею волинської ікони поповнилася чотирма факсимільними виданнями рідкісних рукописних Євангелій.Ідеться про такі перлини середньовічної літератури як: Холмське Євангеліє (ХІІІ ст.), Лавришівське Євангеліє (XIV ст.), Віденський Октоїх (ХІІ ст.) та Реймське Євангеліє (ХІ ст.), - пишуть Волинські новини. Поява на світ факсимільних видань (таких, що максимально відтворюють усі особливості оригіналу) стала можливою завдяки київському видавництву «Горобець». Ентузіазм його співробітників та відданість улюбленій справі засновниці й директоркипризвели до започаткування у 2009 році програми «Повертаємо в Україну культурну спадщину».Головним завданням проєкту Ганна Горобець бачить відродження інтересу до унікальних пам’яток української культури, які, на жаль, перебувають за межами держави.Захід розпочала директорка музею. Вона представила присутнім гостей, завдяки яким усі, хто цікавиться словом Божим і з позицій віри, і з наукової точки зору, мають змогу вивчати унікальні книги. Не варто забувати і про те, що першоджерела свідчать: тогочасна Україна була надзвичайно розвиненою, а українська мова є не лише давньою, а й самостійною.Менеджер проєктупідкреслила: волинська земля має своєрідну магію. Адже реалізація задумів розпочиналася саме тут, і після довгих років важкої праці нині випала чудова нагода презентувати спільне надбання.Ганна Горобець більш детально зупинилася на історії друку представлених видань. Як з’ясувалося, дуже багато зусиль вимагає підготовчий етап: пошук інформації про книгу, її місцезнаходження, можливість працювати з оригіналом. Розповіла директорка видавництва й про те, чому взялася за такий особливий сегмент літератури – факсимільні видання.У 2006 році вона як туристка відвідала Реймський собор і там побачила Євангеліє Анни Ярославівни – доньки Ярослава Мудрого. До речі, існують легенди, що саме на цій книзі присягали монархи Франції під час коронації. Коли Ганна Горобець роздивлялася раритет під склом (це, виявляється, також факсимільна копія!), у неї народилася мрія. Жінка пообіцяла собі, що ця книга повернеться до України. І за три роки – у 2009-му – виник проєкт «Повертаємо в Україну культурну спадщину».Одним з ініціаторів наукових досліджень та видання Євангелій став настоятель храму Св. Параскеви у селі Ратнів отець. Саме він відшукав вірогідне місцезнаходження першої книги – Луцького Євангелія, яке було у Москві.Друга книга – Луцький Псалтир – також побачила світ завдяки науковим розвідкам отця Онуфрія. Він встановив, що рукопис зберігається аж у Флоренції – в бібліотеці Лоренцо Медічі, яка вважається однією з найбагатших у Європі. Рік листування з тамтешнім керівництвом не минув марно. Італійці таки відшукали книгу, і наша делегація дістала нагоду працювати з нею.Далі була робота з Холмським Євангелієм, Лавришівським Євангелієм (за цю книгу довелося добряче посперечатися з науковцями Білорусі, які вимагали підтвердження її українського походження), Віденським Октоїхом. І нарешті у 2019 році світ побачила мрія Ганни Горобець – Реймське Євангеліє. Розкішне двотомне видання у футлярі є повною факсимільною копією, яка включає ще й дослідницькі матеріали.Присутні на заході священнослужителі, науковці, музейники, представники бібліотек високо оцінили подарунки. До того ж, дехто з них також отримав екземпляри Євангелій, аби передати до своїх книгозбірень. Ось так найкращі зразки нашої культури стають ближчими до людей. І приємно, що нині хай і не оригінали, але їх точні й надзвичайно якісні факсимільні копії доступні усім небайдужим українцям.Настоятель храму Св. Параскеви у селі Ратнів архімандрит Онуфрій у коментарізазначив, що зусилля, які були прикладені до того, аби віднайти книги – однозначно варті результату.Отець Онуфрій розповів, що історія проекту розпочалася ще за довго до самої програми «Повертаємо в Україну культурну спадщину», коли покійний архієрей Української Православної Церкви митрополитблагословив його на пошуки шляхів для копіювання Луцького Євангелія, датованого 14 століттям.«Коли у 2011 році вдалося видати Луцьке Євангелія, то пішла мова про Луцький псалтир. Мало хто про це знав. Трапилося так, що пошуки різних людей увінчалися успіхом, а коли ми побачили нову книгу, що у нас склалося таке добре враження, що це буде ціла програма «Повертаємо в Україну культурну спадщину», – каже отець Онуфрій.Стверджує, що праця із видавництвом була не тільки кількісною, але й якісною, важливо, аби книга була не просто намаганням передати оригінал, але й відповідала його кольору та стилю.«Ці книги – особливі, їх без молитви не писали, а Євангелія – найсвятіші книги, які до нас дійшли», – додає отець Онуфрій.

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