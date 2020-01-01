Даруй враження: купуйте подарункові сертифікати на розваги у ТРЦ «ПортCity»*

У торгово-розважальному центрі «ПортCity» можна придбати подарункові сертифікати на усі зони відпочинку: кінотеатр «PremierCity», роледром «GeneratorCity», боулінг, більярд «StrikeCity», дитячий розважальний центр «FigliMigli», а також на ресторацію «Брама».Про це повідомляє пресслужба закладу.«Гарно провести час з родиною чи друзями - легко, якщо ви у торгово-розважальному центрі «ПортCity». На будь-яке свято даруйте подарункові сертифікати, даруйте враження своїм близьким, адже саме такі моменти запам’ятовуються найбільше», - розповіли у ТРЦ.Сертифікати продаються у відповідних касах розважальних зон, а придбати сертифікат на обід, вечерю чи святкування в «Брамі» можна безпосередньо у ресторації.Детальні умови за телефоном«Даруйте враження разом з ТРЦ «ПортCity!» - йдеться у повідомленні.