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Даруй враження: купуйте подарункові сертифікати на розваги у ТРЦ «ПортCity»*

Даруй враження: купуйте подарункові сертифікати на розваги у ТРЦ «ПортCity»*
У торгово-розважальному центрі «ПортCity» можна придбати подарункові сертифікати на усі зони відпочинку: кінотеатр «PremierCity», роледром «GeneratorCity», боулінг, більярд «StrikeCity», дитячий розважальний центр «FigliMigli», а також на ресторацію «Брама».

Про це повідомляє пресслужба закладу.

«Гарно провести час з родиною чи друзями - легко, якщо ви у торгово-розважальному центрі «ПортCity». На будь-яке свято даруйте подарункові сертифікати, даруйте враження своїм близьким, адже саме такі моменти запам’ятовуються найбільше», - розповіли у ТРЦ.

Сертифікати продаються у відповідних касах розважальних зон, а придбати сертифікат на обід, вечерю чи святкування в «Брамі» можна безпосередньо у ресторації.

Детальні умови за телефоном (067) 334 50 86.

«Даруйте враження разом з ТРЦ «ПортCity!» - йдеться у повідомленні.

Даруй враження: купуйте подарункові сертифікати на розваги у ТРЦ «ПортCity»*


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Теги: ТРЦ «ПортCity», подарункові сертифікати
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