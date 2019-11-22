В мисливських угіддях Волині зросла кількість хутрових і парнокопитних тварин





Наступний етап – планування ведення мисливського господарства, встановлення відповідних лімітів або ж навпаки – заборона полювання на певній території, – повідомляє прес-служба



Як показали дані обліку, де враховано вже інформацію всіх 54 користувачів мисливських угідь, за цей рік у волинських лісах зросла кількість оленя європейського, козуль, диких кабанів, зайців.



Зимовий облік 2020-го показав ріст кількості лосів – із 422 голів взимку 2019-го року до 495.



Поголів’я парнокопитних, порівняно з даними зимового обліку 2019 року:



* оленя європейського – 481 гол. (було 451);

* оленя плямистого – 788 гол. (було 764).;

* козулі – 8438 гол. (було 7360);

* кабана – 1572 гол. (було 1423).







Хутрових звірів:



* зайця-русака – 34 685 гол. (було 33 тис).;

* лисиці – 2446 гол. (було в межах 2 тис.).;

* вовка – 35 гол. (було 30);

* єнотоподібного собаки – 846 гол. (було 713);

* куниці лісової – 2119 гол. (було 2031).







Крім перерахованих, в нашій області в достатній кількості живуть норки, видри, тхори, білки, куниці. З пернатих – горностай, сіра куріпка та рябчики.



Варто зазначити, що облікові роботи провели всі без винятку користувачі мисливських угідь.



В результати обліків враховано також мисливських тварин, які живуть у напіввільних умовах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завершився облік диких тварин на території мисливських угідь. Традиційний щорічний перепис мешканців лісів проводився, як і завжди, у зимовий період.Наступний етап – планування ведення мисливського господарства, встановлення відповідних лімітів або ж навпаки – заборона полювання на певній території, – повідомляє прес-служба ВОУЛМГ Як показали дані обліку, де враховано вже інформацію всіх 54 користувачів мисливських угідь, за цей рік у волинських лісах зросла кількість оленя європейського, козуль, диких кабанів, зайців.Зимовий облік 2020-го показав ріст кількості лосів – із 422 голів взимку 2019-го року до 495., порівняно з даними зимового обліку 2019 року:* оленя європейського – 481 гол. (було 451);* оленя плямистого – 788 гол. (було 764).;* козулі – 8438 гол. (було 7360);* кабана – 1572 гол. (було 1423).* зайця-русака – 34 685 гол. (було 33 тис).;* лисиці – 2446 гол. (було в межах 2 тис.).;* вовка – 35 гол. (було 30);* єнотоподібного собаки – 846 гол. (було 713);* куниці лісової – 2119 гол. (було 2031).Крім перерахованих, в нашій області в достатній кількості живуть норки, видри, тхори, білки, куниці. З пернатих – горностай, сіра куріпка та рябчики.Варто зазначити, що облікові роботи провели всі без винятку користувачі мисливських угідь.В результати обліків враховано також мисливських тварин, які живуть у напіввільних умовах.

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