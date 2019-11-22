В мисливських угіддях Волині зросла кількість хутрових і парнокопитних тварин
Сьогодні, 10:50
У Волинській області завершився облік диких тварин на території мисливських угідь. Традиційний щорічний перепис мешканців лісів проводився, як і завжди, у зимовий період.
Наступний етап – планування ведення мисливського господарства, встановлення відповідних лімітів або ж навпаки – заборона полювання на певній території, – повідомляє прес-служба ВОУЛМГ.
Як показали дані обліку, де враховано вже інформацію всіх 54 користувачів мисливських угідь, за цей рік у волинських лісах зросла кількість оленя європейського, козуль, диких кабанів, зайців.
Зимовий облік 2020-го показав ріст кількості лосів – із 422 голів взимку 2019-го року до 495.
Поголів’я парнокопитних, порівняно з даними зимового обліку 2019 року:
* оленя європейського – 481 гол. (було 451);
* оленя плямистого – 788 гол. (було 764).;
* козулі – 8438 гол. (було 7360);
* кабана – 1572 гол. (було 1423).
Хутрових звірів:
* зайця-русака – 34 685 гол. (було 33 тис).;
* лисиці – 2446 гол. (було в межах 2 тис.).;
* вовка – 35 гол. (було 30);
* єнотоподібного собаки – 846 гол. (було 713);
* куниці лісової – 2119 гол. (було 2031).
Крім перерахованих, в нашій області в достатній кількості живуть норки, видри, тхори, білки, куниці. З пернатих – горностай, сіра куріпка та рябчики.
Варто зазначити, що облікові роботи провели всі без винятку користувачі мисливських угідь.
В результати обліків враховано також мисливських тварин, які живуть у напіввільних умовах.
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Наступний етап – планування ведення мисливського господарства, встановлення відповідних лімітів або ж навпаки – заборона полювання на певній території, – повідомляє прес-служба ВОУЛМГ.
Як показали дані обліку, де враховано вже інформацію всіх 54 користувачів мисливських угідь, за цей рік у волинських лісах зросла кількість оленя європейського, козуль, диких кабанів, зайців.
Зимовий облік 2020-го показав ріст кількості лосів – із 422 голів взимку 2019-го року до 495.
Поголів’я парнокопитних, порівняно з даними зимового обліку 2019 року:
* оленя європейського – 481 гол. (було 451);
* оленя плямистого – 788 гол. (було 764).;
* козулі – 8438 гол. (було 7360);
* кабана – 1572 гол. (було 1423).
Хутрових звірів:
* зайця-русака – 34 685 гол. (було 33 тис).;
* лисиці – 2446 гол. (було в межах 2 тис.).;
* вовка – 35 гол. (було 30);
* єнотоподібного собаки – 846 гол. (було 713);
* куниці лісової – 2119 гол. (було 2031).
Крім перерахованих, в нашій області в достатній кількості живуть норки, видри, тхори, білки, куниці. З пернатих – горностай, сіра куріпка та рябчики.
Варто зазначити, що облікові роботи провели всі без винятку користувачі мисливських угідь.
В результати обліків враховано також мисливських тварин, які живуть у напіввільних умовах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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