Ковельські лікарі успішно провели пацієнтці операцію на сонній артерії
Сьогодні, 11:01
Лікарі Ковельського МТМО успішно прооперували жінку, у якої виявили атеросклероз.
Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.
Зазначається, що 55-річна жінка звернулася до лікарів зі скаргами на постійні запаморочення та періодичну втрату свідомості.
Під час УЗД дослідження судин у пацієнтики виявили стеноз (звуження атеросклеротичними бляшками) внутрішньої сонної артерії.
Відтак, судинні хірурги Ковельського МТМО успішно провели відкриту ендартеректомію внутрішньої сонної артерії.
Наразі пацієнтка почуває себе добре і в задовільному стані її вже виписали додому.
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Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.
Зазначається, що 55-річна жінка звернулася до лікарів зі скаргами на постійні запаморочення та періодичну втрату свідомості.
Під час УЗД дослідження судин у пацієнтики виявили стеноз (звуження атеросклеротичними бляшками) внутрішньої сонної артерії.
Відтак, судинні хірурги Ковельського МТМО успішно провели відкриту ендартеректомію внутрішньої сонної артерії.
Наразі пацієнтка почуває себе добре і в задовільному стані її вже виписали додому.
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