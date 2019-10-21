Ковельські лікарі успішно провели пацієнтці операцію на сонній артерії

Лікарі Ковельського МТМО успішно прооперували жінку, у якої виявили атеросклероз.Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.Зазначається, що 55-річна жінка звернулася до лікарів зі скаргами на постійні запаморочення та періодичну втрату свідомості.Під час УЗД дослідження судин у пацієнтики виявили стеноз (звуження атеросклеротичними бляшками) внутрішньої сонної артерії.Відтак, судинні хірурги Ковельського МТМО успішно провели відкриту ендартеректомію внутрішньої сонної артерії.Наразі пацієнтка почуває себе добре і в задовільному стані її вже виписали додому.