Загострення на Донбасі: троє військових загинули, ще дев'ять – поранені





Про це



Внаслідок ворожих обстрілів один військовий отримав бойове травмування. Сім військових зазнали поранення різного ступеня важкості, ще одного захисника госпіталізували з бойовим травмуванням.



Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окрім цього, відмічена робота снайперської пари.



Вісім обстрілів зафіксували в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Також дев’ять обстрілів противник здійснив у районі оперативно-тактичного угруповання «Північ».



У штаб ООС повідомили, на усі ворожі обстріли підрозділи Об’єднаних сил прицільними вогневими ударами давали адекватну відповідь.



Також, вчора 10 березня, противник тричі відкривав провокаційні обстріли з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї у районі ділянки розведення №3 Богданівка – Петрівське. Підрозділи Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10 березня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети у вантажівку один український захисник загинув на місці. Згодом ще один військовослужбовець помер від отриманих поранень. Ще один військовий загинув під час обстрілів.Про це повідомляє штаб ООС.Внаслідок ворожих обстрілів один військовий отримав бойове травмування. Сім військових зазнали поранення різного ступеня важкості, ще одного захисника госпіталізували з бойовим травмуванням.Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окрім цього, відмічена робота снайперської пари.Вісім обстрілів зафіксували в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Також дев’ять обстрілів противник здійснив у районі оперативно-тактичного угруповання «Північ».У штаб ООС повідомили, на усі ворожі обстріли підрозділи Об’єднаних сил прицільними вогневими ударами давали адекватну відповідь.Також, вчора 10 березня, противник тричі відкривав провокаційні обстріли з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї у районі ділянки розведення №3 Богданівка – Петрівське. Підрозділи Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.

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