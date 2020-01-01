вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Загострення на Донбасі: троє військових загинули, ще дев'ять – поранені

Загострення на Донбасі: троє військових загинули, ще дев'ять – поранені
10 березня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети у вантажівку один український захисник загинув на місці. Згодом ще один військовослужбовець помер від отриманих поранень. Ще один військовий загинув під час обстрілів.

Про це повідомляє штаб ООС.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовий отримав бойове травмування. Сім військових зазнали поранення різного ступеня важкості, ще одного захисника госпіталізували з бойовим травмуванням.

Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окрім цього, відмічена робота снайперської пари.

Вісім обстрілів зафіксували в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Також дев’ять обстрілів противник здійснив у районі оперативно-тактичного угруповання «Північ».

У штаб ООС повідомили, на усі ворожі обстріли підрозділи Об’єднаних сил прицільними вогневими ударами давали адекватну відповідь.

Також, вчора 10 березня, противник тричі відкривав провокаційні обстріли з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї у районі ділянки розведення №3 Богданівка – Петрівське. Підрозділи Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ООС, Донбас, військові
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Кесарів розтин, вагінальні пологи і «люкс»-палати: скільки у Луцьку коштує народити дитину
Квітковий бум: де найдешевші тюльпани у Луцьку та які ціни на базарах і в магазинах. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині бус збив пішохода: потерпілого госпіталізували до реанімації
Сьогодні, 11:18
На Волині чоловік помер від грипу
Сьогодні, 11:15
Загострення на Донбасі: троє військових загинули, ще дев'ять – поранені
Сьогодні, 11:03
Ковельські лікарі успішно провели пацієнтці операцію на сонній артерії
Сьогодні, 11:01
В мисливських угіддях Волині зросла кількість хутрових і парнокопитних тварин
Сьогодні, 10:50
Схожі новини
На Донбасі сталося загострення: один український захисник загинув, ще четверо – поранені На Донбасі сталося загострення: один український захисник загинув, ще четверо – поранені
18 лютий, 11:28
Війна на Донбасі: бойовики 11 разів обстріляли українські позиції, один воїн загинув Війна на Донбасі: бойовики 11 разів обстріляли українські позиції, один воїн загинув
20 січень, 09:02
Загострення на Донбасі: один військовий загинув, ще 10 отримали поранення Загострення на Донбасі: один військовий загинув, ще 10 отримали поранення
19 січень, 10:10
На Донбасі поранено 8 українських воїнів На Донбасі поранено 8 українських воїнів
19 січень, 07:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Києві оголосили карантин через загрозу коронавірусу. ВІДЕО
Сьогодні, 11:52
 0
Помер відомий волинський історик-краєзнавець
Сьогодні, 11:50
 0
Поліція розшукує чотирьох осіб, причетних до стрілянини на автомийці у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 11:42
 0
Через борги за електрику відключили дві волинські шахти
Сьогодні, 11:40
 0
Даруй враження: купуйте подарункові сертифікати на розваги у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 11:31
 0
Медіа
відео
1/8